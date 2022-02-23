19歲男躲夜市女廁偷拍　她驚覺不明光影！急叩老公報警

▲桃園市張姓男子去年4月間晚間躲在中壢區某夜市女廁，見女子如廁時以手機偷拍當場被察覺挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子去年4月間在中壢區某夜市閒逛，居然溜進地下停車場女廁內，見女子進入廁所時以手機從隔板偷拍隱私部位與非公開活動，女子如廁時驚覺不明光影，懷疑自己被偷拍，趕緊找來在女廁外等候老公報警提告；桃園地院法官審理時，張男坦承犯行，審結依窺視非公開活動及身體隱私部位罪，判處張男有期徒刑2月，本案還可上訴。

檢警調查，19歲的張姓男子於去年4月6日晚間10時許，潛入桃園市中壢區某夜市停車場地下樓層女廁，見女子如廁時，以手機從隔板偷拍，女子驚覺不明光影回頭瞥見隔板有手機，趕緊找來在外等候老公報警提告。

中壢警方到場後，從張男手機內扣得記憶卡，內有偷拍影像等女子如廁等非公開活動與隱私部位畫面；桃檢複訊時，張男坦承犯行不諱，女子與陪同老公等證人則指證歷歷，警方提供扣押手機與偵訊筆錄、手機翻拍照片、光碟等件佐證，檢察官偵結依妨害秘密罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官認為，張男在警訊與檢方複訊時均坦承犯行，張男僅為滿足個人慾望，無故以行動電話窺視女子如廁之非公開活動及身體隱私部位，已侵害其個人隱私，張男犯罪後雖坦承犯行，惟未與女子達成調解、和解或賠償之損害，考量依張男之品行、職業為服務業之生活狀況與高中畢業智識程度。審結依窺視非公開活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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