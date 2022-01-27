▲▼春節連假逾5萬人參拜鎮瀾宮，大甲警公布交通管制措施。（圖／鎮瀾宮臉書、警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

春節連假即將到來，往年至少有5萬人湧進大甲鎮瀾宮參拜，祈求來年平安健康，大甲警方呼籲民眾多搭乘大眾交通工具如火車、公車或接駁車，如果開車也有指定停車場，遵守交通疏導措施才不會敗興而歸。

大甲鎮瀾宮媽祖廟香火鼎盛，春節期間常見人潮車流湧進大甲市區，造成甲后路段交通嚴重擁塞及回堵，因此大甲警分局特地加強宣導，呼籲民眾多坐火車，大甲火車站下車後，沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達；或是搭公車。

替代道路部份，國道3號南下車輛提前在苑裡交流道下，行駛省道台1線南下進入大甲區經國路，右轉新政路或大安港路，進入大甲體育場及其周邊道路停放；步行至鎮瀾宮約8分鐘。

國道3號北上及國道4號西行車輛請行經中港系統交流道後，由國道4號清水端下匝道，轉台1線北上進入大甲區中山路，右轉義和三街或左轉重義一路及重義二路路邊停車，步行至鎮瀾宮約8分鐘。

鎮瀾宮周邊規劃行人徒步區管制汽車進入，管制範圍，一，育德路以東、鎮政路以西、文武路以南、光明路以北、蔣公路段（中山路一段口至鎮政路口），時間2月1日至2月6日8-20時；二，中山路一段-民生路以南，彈性管制禁止汽車往南進入中山路一段；三，中山路一段-水源路以北、中山路一段-鎮瀾街以北、水源路-南陽街以北，公車及接駁車除外，時間2月1日至2月6日10-18時。

民眾若開車可停放美人山營區，位於致用高級中學前，步行至鎮瀾宮約15分鐘；大甲火車站後方停車場，位於大甲火車站後方，可步行跨站天橋至前站，再步行至鎮瀾宮約6分鐘；大甲體育場，位於經國路上，步行至鎮瀾宮約8分鐘；四，重義一路、二路及義和三街路邊免費停車，位於經國路南端，步行至鎮瀾宮約8分鐘。

接駁車時間，2月1日（初一）至2月6日（初五），每日9時至17時，每40分鐘一班，接駁路線從美人山營區接駁站-甲東路-水源路-中山路一段（光明路統一超商旁）-南陽街-水源路-甲東路-美人山營區，在超商下車步行至鎮瀾宮約5分鐘。