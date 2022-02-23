　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九、賴清德都不去北市228紀念會　傳柯文哲原允諾獨派「馬不致詞」

▲▼賴清德、柯文哲、馬英九。（圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、柯文哲、馬英九。（組合圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市政府將於2月28日舉辦「二二八事件75週年追思紀念會 」，而副總統賴清德、前總統馬英九獲邀出席，但協辦單位「台灣國家聯盟」堅持不讓馬英九上台致詞，最終馬英九決定不參加；而賴清德方面也稱另有行程，不克出席。對此，台北市副市長蔡炳坤證實，馬英九僅上午到場致意，而賴清德則不會出席。

北市府曾於2021年舉辦二二八事件追思紀念會時，爆出因為邀請馬英九出席活動並致詞，造成受難家屬反彈，更讓台灣國家聯盟退出協辦；今年北市府依照慣例，與台北市228協會、台灣國家聯盟合辦紀念活動，並由台北市228協會邀請馬英九、台灣國家聯盟邀請賴清德。

不過，外傳台北市長柯文哲22日專程拜訪台灣國家聯盟總召吳樹民、副總召魏瑞明等人，而對方明確表明不同意馬英九上台致詞，因為馬英九曾經是國民黨政權的代表，受難者家屬不喜歡看到馬英九；而柯文哲則當場允諾，馬英九不會上台講話。

對此，蔡炳坤23日受訪時回應，過去籌備會與各方協調，取得馬英九出席但不致詞的共識，不過22日接到通知，馬英九因為當天行程調整，所以不會出席當天下午的追思會，不過早上仍會到場致意，此事與柯文哲22日拜會台灣國家聯盟無關。

另外，蔡炳坤也提及，同樣受邀的賴清德也因為另有行程，所以不會出席當天活動，北市府予以尊重。

▼馬英九2021年參加「二二八事件74周年紀念會」致詞。（資料圖／記者李毓康攝）

▲▼二二八事件74周年紀念會,228事件,馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▼面對馬英九2021年出席活動，台北市議員苗博雅於台下拉布條抗議。（資料圖／記者袁茵攝）

▲▼苗博雅。（圖／記者袁茵攝）

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
詹雅雯「長期碰2毒物」患帕金森氏症！專家解答了
快訊／達成共識！高中每週朝會最多一次「早自習不得考試」
90年代霸主！「手搖3巨頭」消失街頭　網爆懷念：一杯20元
林志玲舊愛「百億馬桶小開」被套牢！　火辣新歡高調曬戒放閃
冷氣團餘威「5縣市低溫特報」　明起由南往北放晴
77歲楊麗花站台哭了！心疼陳亞蘭賣光房子　霸氣：下半輩子我養
棄台灣籍10天後…陳竹音宣布結婚！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣加入對俄制裁限制晶片出口？蘇貞昌：有助和平解決爭議都會努力

民進黨初選廝殺激烈　蘇貞昌喊話：良性競爭

防疫警戒降級有望！台灣模式「與疫共存」　蘇貞昌：依程度繼續鬆綁

成功爭取潮州社宅興建　莊瑞雄：讓屏東超越高雄！

民進黨直轄市議員提名日程一次看　4月啟動黨內初選

黃偉哲連任有變數？　蔡英文下令協調小組處理：本周完成徵詢

擬對俄羅斯祭半導體制裁？　外交部：將與理念相近國家緊密協調

華山分屍狼逃死刑！被害人父親悲喊「司法已死」：夢見女兒狼狽恐懼

「國民黨開記者會衝康馬英九、朱立倫？」　民進黨列經濟數據反擊

馬英九、賴清德都不去北市228紀念會　傳柯文哲原允諾獨派「馬不致詞」

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

台灣加入對俄制裁限制晶片出口？蘇貞昌：有助和平解決爭議都會努力

民進黨初選廝殺激烈　蘇貞昌喊話：良性競爭

防疫警戒降級有望！台灣模式「與疫共存」　蘇貞昌：依程度繼續鬆綁

成功爭取潮州社宅興建　莊瑞雄：讓屏東超越高雄！

民進黨直轄市議員提名日程一次看　4月啟動黨內初選

黃偉哲連任有變數？　蔡英文下令協調小組處理：本周完成徵詢

擬對俄羅斯祭半導體制裁？　外交部：將與理念相近國家緊密協調

華山分屍狼逃死刑！被害人父親悲喊「司法已死」：夢見女兒狼狽恐懼

「國民黨開記者會衝康馬英九、朱立倫？」　民進黨列經濟數據反擊

馬英九、賴清德都不去北市228紀念會　傳柯文哲原允諾獨派「馬不致詞」

3類抗憂鬱藥物「恐增產後出血風險」　食藥署評估風險管控

台灣加入對俄制裁限制晶片出口？蘇貞昌：有助和平解決爭議都會努力

周興哲、婁峻碩扭打交纏累到喘不停　《早餐》陽光校草暗夜探情慾

陳怡蓉洗澡裸體被看光！　羞曝實況照：熱情的眼光讓我充滿自信

主人手機播鳥寶唱歌片！玄鳳鸚鵡「吃醋擋螢幕」狂表演：我也會啊

摸女同事胸部！苗栗派遣工伸鹹豬手　辯關心她「怎沒穿內衣」

民進黨初選廝殺激烈　蘇貞昌喊話：良性競爭

達成共識！高中每週朝會最多一次「早自習不得考試」

解密為何送零食給布里悍　張育成：小朋友們吃播超可愛

烏克蘭總統沒輒了？　她痛揭澤倫斯基「致命傷」：對事態毫無幫助

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

快訊／快可以出國旅遊了！陳時中曝解封進度「先做前期準備工作」

蔡英文因應烏克蘭情勢　下達4大指示「強化台海軍事整備」

快訊／信義SingGo KTV爆確診足跡　北市證實：美返台境外「Ct值32」

快訊／新北＋2分布蘆洲、新店　確診者這天曾赴IKEA Café

她曝：陳時中不是選台北市長

快訊／民進黨初選最新禁令！　蔡英文等9大咖不能合照掛看板

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

黃瀞瑩、楊寶楨遭諷殘破花瓶　民眾黨：羞辱女性不該漠視

黃偉哲「台日拒交換」影片遭挖出　陳以信轟：現在噤聲了？

快訊／宋楚瑜親揭被爆4億存款關鍵：因「藍白合」把我扯進來

遭張雅琴狠酸殘破花瓶！楊寶楨不忍了

陳時中為高端抱屈　柯文哲酸這句

嫌高端疫苗做太慢！陳時中：浩鼎案刨根生技業惡果

陳建仁入民進黨　他：就是為2024

更多熱門

相關新聞

「國民黨開記者會衝康馬英九、朱立倫？」　民進黨列經濟數據反擊

「國民黨開記者會衝康馬英九、朱立倫？」　民進黨列經濟數據反擊

國民黨23日召開記者會，抨擊民進黨政府執政造成「高物價、低薪資」的問題。對此，熟知經濟政策的綠營幕僚表示，前總統馬英九最為人熟知的，就是「633」經濟政策跳票，經濟表現也是歷任總統最差，而且馬執政經濟表現最糟的時刻，主責財經相關事務的行政院副院長，就是當今國民黨主席朱立倫，國民黨這場記者會是在衝康馬英九、朱立倫吧。

監委指校長遴選有違失　糾正校方及北市府

監委指校長遴選有違失　糾正校方及北市府

「捌伍添第」白停業了？　北市：中央判舊案

「捌伍添第」白停業了？　北市：中央判舊案

北市雞蛋庫存燈號不準！農委會盼準確掌握

北市雞蛋庫存燈號不準！農委會盼準確掌握

北市第3劑疫苗覆蓋率45%！　下階段拚12-17歲國高中生接種率

北市第3劑疫苗覆蓋率45%！　下階段拚12-17歲國高中生接種率

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔡炳坤228馬英九賴清德柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

王品13大品牌3月優惠懶人包

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

最噁婚禮！新娘拉屎在婚紗內　新郎淡定只為「這件事」

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！

台中最新飯店限時6天「免費入住」

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

LINE「5款爆夯貼圖」一鍵免費領取！

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面