馬英九、賴清德都不去北市228紀念會　傳柯文哲原允諾獨派「馬不致詞」

▲賴清德、柯文哲、馬英九。（組合圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市政府將於2月28日舉辦「二二八事件75週年追思紀念會 」，而副總統賴清德、前總統馬英九獲邀出席，但協辦單位「台灣國家聯盟」堅持不讓馬英九上台致詞，最終馬英九決定不參加；而賴清德方面也稱另有行程，不克出席。對此，台北市副市長蔡炳坤證實，馬英九僅上午到場致意，而賴清德則不會出席。

北市府曾於2021年舉辦二二八事件追思紀念會時，爆出因為邀請馬英九出席活動並致詞，造成受難家屬反彈，更讓台灣國家聯盟退出協辦；今年北市府依照慣例，與台北市228協會、台灣國家聯盟合辦紀念活動，並由台北市228協會邀請馬英九、台灣國家聯盟邀請賴清德。

不過，外傳台北市長柯文哲22日專程拜訪台灣國家聯盟總召吳樹民、副總召魏瑞明等人，而對方明確表明不同意馬英九上台致詞，因為馬英九曾經是國民黨政權的代表，受難者家屬不喜歡看到馬英九；而柯文哲則當場允諾，馬英九不會上台講話。

對此，蔡炳坤23日受訪時回應，過去籌備會與各方協調，取得馬英九出席但不致詞的共識，不過22日接到通知，馬英九因為當天行程調整，所以不會出席當天下午的追思會，不過早上仍會到場致意，此事與柯文哲22日拜會台灣國家聯盟無關。

另外，蔡炳坤也提及，同樣受邀的賴清德也因為另有行程，所以不會出席當天活動，北市府予以尊重。

▼馬英九2021年參加「二二八事件74周年紀念會」致詞。（資料圖／記者李毓康攝）

▼面對馬英九2021年出席活動，台北市議員苗博雅於台下拉布條抗議。（資料圖／記者袁茵攝）