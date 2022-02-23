監委指北市大校長遴選有違失　監院糾正校方及台北市政府

▲台北市立大學。（圖／台北市立大學提供）



記者林銘翰／台北報導

監察委員賴鼎銘23日表示，台北市立大學與台北市政府就「北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」衍生有無違法的爭議，導致北市大第2任校長的任期僅剩下3個月，卻仍無法啟動遴選相關作業，經監察院教育及文化委員會審查通過，糾正台北市立大學及台北市政府。

監察院23日下午發布新聞稿表示，台北市立大學第3任校長原應在2021年8月1日起聘上任，但同年4月經媒體報導，北市大與台北市政府就「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」衍生有無違法的爭議，導致第2任校長任期僅剩3個多月將屆，該校仍無法啟動遴選相關作業。

監察院函詢台北市政府瞭解事件發生經過，後續為查明北市大第3任校長遴選作業爭議實情，並儘速協助爭議事件定紛止爭，監察委員賴鼎銘、賴振昌、蕭自佑及林國明在2021年6月18日正式立案調查，經監察院教育及文化委員會17日審查通過，糾正北市大及台北市政府。

糾正案文指出，依據憲法、《大學法》及「司法院釋字第380號解釋」等，大學自治應在法律規定範圍內為之；《大學法》第9條第3項規定，公立大學校長遴選委員會讀組織、運作及其他應遵行事項辦法，在國立大學方面授權教育部訂定，直轄市立大學則由學校所屬的地方政府訂定。

監察院說，台北市政府依據此項法律授權，在2016年7月1日修訂發布「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，並經行政院備查在案，法制程序已屬完備。

監委表示，北市大校長遴選的規範內容，雖然與國立大學的規範略有差別，然並無牴觸《大學法》，台北市大學校長遴選辦法屬有效法令。教育部也說明，台北市大學校長遴選辦法備查有案，在未調整修正前，北市大仍應依該運作辦法規定辦理。

監委批評，北市大不僅未積極預就該校校長遴選事宜訂定要點，直到2020年以「台北市大學校長遴選辦法有違大學自治」為由，拒不辦理校長遴選作業，顯有重大違失，因此糾正北市大。

監委也說，台北市政府對於北市大校長遴選爭議，僅一再發文呼籲該校「110年7月6日前請函報北市大校長遴選作業要點」、「110年9月30日前請完成校長遴委會之籌組」，難以有效解決問題，有失主管機關的行政監督職責，因此糾正台北市政府。



監委表示，為有效進行大學校長遴選事宜，避免產生延宕，教育部對於有關《大學法》第9條規定，學校組成校長遴選委員會遴選校長的相關法令，顯有加強檢討改進的必要。