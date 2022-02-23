101大樓餐廳白停業了？客人非確診者「二、三採陰」　北市：中央判舊案

▲捌伍添第空間照。（圖／捌伍添第提供）

記者袁茵／台北報導

位於台北101的餐廳「捌伍添第」於19日傳出有確診足跡，因此餐廳緊急清消和停業至22日，結果餐廳22日卻接獲北市衛生局通知，該確診者的二採、三採都是陰性，研判非確診個案。針對外界質疑「捌伍添第」白白停業，北市衛生局23日說明，北市接獲中央通知後，立刻進行疫情調查進行居家隔離等措施，但後來疾管署判定舊案，所以才依照規定解隔。

「捌伍添第」於19日傳出有確診者足跡，台北市衛生局專委歐佳齡20日時說明，曾經到過台北101的個案仍待指揮中心確認，等指揮中心確認之後，才會公布相關防治作為和疫調結果。

但只見事隔多天，北市衛生局遲遲沒有公布「捌伍添第」的足跡；原來是因為該名確診者二採、三採陰性，使中央研判非確診個案，也使「捌伍添第」提前於22日晚間恢復營業。

面對外界質疑「捌伍添第」白白停業的爭議，台北市衛生局23日表示，北市依照疾管署規範，接獲確診個案通報後，第一時間進行疫情調查，並且依照疫調結果進行居家隔離、自主健康管理等措施，個案相關活動場域進行環境清消、靜置，依食藥署訂定餐飲業防疫指引，建議有確診者足跡所涉及之高風險區域（如餐廳）處置為暫停營業至少3天，並完成環境清潔消毒。

衛生局指出，該足跡為案20142足跡，個案於2月19日初次PCR採檢陽性，Ct值為31.1，經安排複驗，第2、3次採檢，檢驗結果均為陰性，加上個案檢驗抗體為陽性，經疾管署研判為舊案，北市依規定通知個案解除隔離治療，其足跡所涉餐飲業皆依中央規定處置。