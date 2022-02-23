「163歲木乃伊活死人」網瘋傳！疑欲修練成肉身菩薩　驚人真相曝光

▲泰國一名老人，一度被外界盛傳是高齡163歲的僧侶。（圖／翻攝自TikTok@auyary13，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

近來泰國一段影片在社群媒體TikTok上瘋傳，一名瘦到皮包骨的老人緊閉雙眼躺臥床上，時而穿上袈裟撫摸小女孩的頭髮，別看到他面容乾癟，好似油盡燈枯，其實他被外界盛傳是高齡163歲的高僧，為了達成千年肉身菩薩的目標，才進行所謂的「自我木乃伊化」。然而，一名專家揭開真相後，才發現事實並非如此。

根據《每日星報》（Dailystar），影片顯示一名高齡男性在泰國某醫院接受治療，其虛弱衰老的容顏意外獲得網友關注，外界謠傳他已高齡163歲，也讓這個說法甚囂塵上，傳言該名老人篤信佛教，其追求來自日本的「自我木乃化」（Sokushinbutsu，即身仏），造就練成千年肉身菩薩的願望，不過這項說法被一名事實查核員駁斥。

事實查核員史諾普（Snopes）調查後發現，影片中被認為是「肉身活佛」的老人其實只有109歲，是來自泰國的男子朗坡崖（Luang Pho Yai），雖然他的外表酷似一名得道高僧，但他卻從未進行過「自我木乃伊化」，而影片被證實是由老人的孫女所拍攝。

報導指出，老人的孫女奧雅里（Auyary）拍攝祖父朗坡崖後，將影片上傳至TikTok，同時管理該支社群帳戶，目前該段影片至少讓她們獲得53萬名粉絲；而最早的一段影片拍攝日期為2021年11月，當時老人朗坡崖還待在家中，不過直到今年1月，朗坡崖因為髖骨骨折而被送往泰國呵叻府Dan Khun Thot醫院，之後奧雅里幾乎每天都會更新影片，向粉絲們報備祖父的身體狀況。

最近的影片顯示，朗坡崖的健康狀況正在逐漸改善，不僅可以正常吃東西、健身，甚至能看望家人。

聽到不實傳言後，孫女奧雅里也出面回覆網友，「他已經109歲了，他並不是屍體，希望外界能尊重一下他，如果你不喜歡，可以請你滑過去，不要再留下類似人身攻擊的評論。」

據悉，「自我木乃化」（Sokushinbutsu，即身仏）為日本佛教僧侶中罕見的修行方式，僧侶們進行嚴格的飲食控管，去除體內脂肪、肌肉、水份，使得身體由內而外脫水，死前埋葬在松木盒子進行冥想，度過餘生的幾天。