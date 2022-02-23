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台61線麥寮段區間測速除夕重啟　半個月舉發超速共238件

▲雲林民眾2月8日上班行經台61線雲林麥寮段，因超速遭區間測速設備紀錄取締，最少需繳納3000元罰緩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林民眾2月8日上班行經台61線雲林麥寮段，因超速遭區間測速設備紀錄取締，最少需繳納3000元罰緩。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

西濱快速道路為南北往來之重要幹道之一，雲林縣沿線有台塑六輕等重要工業區設立，交通疏運量尤為龐大，台61線雲林麥寮段(南下218K+250m至226K+250m)區間測速設備於今年1月31日恢復執法後，共計舉發違規超速238件，雲林縣警察局將持續加強宣導用路人之安全駕駛觀念，呼籲駕駛人遵守速限行駛。

雲林縣警察局指出，「超速」更是導致死傷車禍的主因，「速度管理」並已列為交通部維護道路安全的重點政策之一；台61線麥寮段(南下218K+250m至226K+250m)區間測速設備於通過經濟部標準檢驗局檢驗後，於今年1月31日恢復執法，為用路人之行車安全把關。

▲雲林民眾2月8日上班行經台61線雲林麥寮段，因超速遭區間測速設備紀錄取締，最少需繳納3000元罰緩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61線雲林麥寮段(南下218K+250m至226K+250m)區間測速設備於今年1月31日恢復執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經雲林縣警察局統計，恢復執法至今半月2022年1月31日至2月15日以來，共計舉發違規超速238件；比較資料紀錄2020年初次啟用時4月1日至4月13日共取締717件，違規超速件數明顯降低，顯見多數駕駛人行經該路段皆已提高警覺依速限行駛，有效遏止易飆速之用路人，提高該路段行車之安全性並降低事故傷亡率。

雲林縣警察局表示，未來將持續加強宣導用路人之安全駕駛觀念，輔以嚴正執法之決心，呼籲駕駛人遵守速限行駛，保護自己也保障他人，也避免荷包失血。

▲雲林民眾2月8日上班行經台61線雲林麥寮段，因超速遭區間測速設備紀錄取締，最少需繳納3000元罰緩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61線雲林麥寮段(南下218K+250m至226K+250m)區間測速設備於今年1月31日恢復執法後，共計舉發違規超速238件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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