勇敢追夢！特殊選才願景計畫　北港高中鄭詠馨錄取國立科大

▲北港高中協助出身家境困難的學生透過特殊選才管道報考雲科大照顧弱勢學子的願景計畫，順利錄取國立科技大學。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港高中學生鄭詠馨來自低收家庭，父親行動不便、媽媽是越南籍新住民，家中還有高齡80多歲的奶奶，在艱困生活環境下，養成鄭詠馨的獨立自主。今年校方協助她透過特殊選才管道報考雲科大照顧弱勢學子的願景計畫，果然順利錄取建築與室內設計系，鄭詠馨也開心期待未來能，成為專業的室內設計師。

北港高中說明，在一次學校辦理地方創生課程中，帶學生參觀嘉義縣蒜頭糖廠，糖廠內的廢棄日式舊建築重新活化應用的概念，啟發了鄭詠馨對室內設計的興趣，從此熱衷於建築空間美學的設計，會利用課餘時間閱讀相關雜誌及書籍自主學習，時常觀察週遭景物的變化及建築的特色，開啟她對生活及設計美感的體悟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭爸爸向學校透露，多虧北港高中的師長，不只主動幫詠馨找特殊選才的升學機會，更盡全力幫詠馨備戰，協助詠馨整理作品集、製作備審資料、找校外指導老師模擬面試，相較之下，北部親友的小孩，升學相關事務都要家長自己去外面找資源、花大錢補習。

鄭爸爸說，「讓詠馨成為家中第一位上大學的孩子，這個成果，完全是師長的協助及學校資源才能讓她的小孩圓夢」，感謝北港高中的師長，把詠馨的事看得比家長還重視，準備期間時時與家長聯繫，讓家長不須擔心，只要跟著學校的步調走就好了，真的感謝學校的用心。

北港高中指出，鄭詠馨將繼續朝設計師之路努力，期望未來能改善家裡經濟，也希望透過她的經歷能回饋社會，鼓勵每個家庭經濟低收或新住民子女。北港高中校長江耀淇肯定鄭詠馨能在逆境中展現堅持、勇敢追夢，相信一定能發展出屬於自己的一片天。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►揪友租宅開賭場爽領租金＋薪水 計畫通屋主過年發財夢碎

►中央核定2.9億改善雲林校園跑道 林義傑現身記者會領跑

►雲林偏鄉小學夜光班開課 企業贈學用品與繪本助學

►神明笑了！宗教恢復年前防疫措施 西螺福興宮擲筊、籤筒解封

►雲林驚傳學生墜樓 意識清楚加護病房觀察中