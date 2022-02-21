清貧逆境中的堅毅　斗六家商廖建凱奪平面設計全國銀牌

▲斗六家商三年級廖建凱、許又文兩人都是非常貼心的孩子，兩人在班上都樂於幫助其他同學，一起成長學習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

家庭資源雖匱乏，但他靠著堅毅與上進，無畏逆境勇往人生目標。雲林斗六家商廣告設計科三年級學生廖建凱從小與奶奶相依為命，不段充實自己，拿下51屆全國技能競賽平面設計技術組銀牌；另學生許又文拿下全國技藝競賽金手指商業廣告第9名，不僅學校與有榮焉，懂事的孩子更將榮譽歸功家人及師長。

就讀斗六家商廣告設計科三年級的廖建凱參加第51屆全國技能競賽平面設計技術組榮獲全國賽銀牌、技藝競賽也得到電腦繪圖組優勝第14名。今日受訪表示，他很喜歡廣告設計，希望未來成為業界頂尖人才，參加比賽原本只是測試自己學習成果，看看「外面的世界」，想不到能一路過關，拿到全國賽銀牌，真得很高興，很感謝這段時間學校提供資料，多位老師用自己休息時間陪伴指導。

▲就讀斗六家商廣告設計科三年級的廖建凱參加第51屆全國技能競賽平面設計技術組榮獲全國賽銀牌、技藝競賽也得到電腦繪圖組優勝第14名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另一名110學年度商業類全國技藝競賽商業廣告組金手獎第9名，是同班的女學生許又文同學，長得小巧可愛，脊椎受傷的她忍著身體疼痛，一點一滴完成所有作業與練習，在老師不捨提醒她不要勉強時，她竟反著安慰老師，「不要緊，做喜歡的事才能暫時忘記疼痛」，堅毅的眼神感動了師長。

許又文受訪時說，她很喜歡看小說，對於廣告與繪畫都有興趣，挑戰全國技藝競賽對她是很好的經驗，過程雖然辛苦，卻讓她看到自己許多可能性，與自己未來規劃。

導師何名容表示，廖建凱、許又文兩人都是非常貼心的孩子，廖建凱與奶奶相依為命，也是奶奶驕傲，日前畢業成果展時，奶奶還專程從西螺坐公車再轉計程車來參加，很高興地向計程車司機說來看孫子的展覽；許又文克服脊椎側彎不適全力練習，兩人在班上都樂於幫助其他同學，一起成長學習，真的很棒。

校長許永昌說，學校注重每個學生多元發展，也鼓勵學生參加比賽或校外活動時注重打開視野，而非比賽名次，學生能在全國賽拿下好成績，學校與有榮焉，除學生努力外，李俊奇、王嘉偉、王凱萱、何仁友等多位老師協助更是幕後功臣。

▲許又文同學榮獲110學年度商業類全國技藝競賽商業廣告組金手獎第9名，脊椎受傷的她忍著身體疼痛練習，還反著安慰老師，「不要緊，做喜歡的事才能暫時忘記疼痛」，堅毅的眼神感動了師長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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