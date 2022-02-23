「手遊教授」開班專詐未成年　53歲男「騙及全台」這次栽了

▲陳姓嫌犯看準網遊送虛擬寶物吸引力大，引誘未成年學生小額付款較容易成交，順利得手後，更惡劣「騙及全台」。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

網路詐騙防不勝防，一名陳姓嫌犯看準網遊送虛擬寶物吸引力大，引誘未成年學生小額付款較容易成交，順利得手後，更惡劣「騙及全台」。雲林地檢署循線傳喚陳嫌到案，認涉犯詐欺罪嫌重大，有串滅證及反覆實施之虞，當庭逮捕，並向法院聲請延長羈押獲准。

檢方調查指出，被告陳姓嫌犯缺錢購買網路點數卡，2021年起於臉書開設多個帳號，並以不同暱稱張貼教授知名賽車手遊操作技巧等文章，吸引被害人關注再佯稱贈送虛擬寶物，進而取得未成年被害人之臉書帳、密後，以被害人帳、密登入臉書。再以贈送虛擬寶物等手法訛詐被害人之臉書好友，要求傳送手機號碼、驗證碼、身分證末四碼等資料後，開啟電信小額付款詐取財物，

▲陳男吸引被害人關注再佯稱贈送虛擬寶物，進而取得未成年被害人之臉書帳、密後，以被害人帳、密登入臉書，以同樣手法詐騙被害人好友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察官葉喬鈞偵辦發現，陳男不法訛詐錢財之手法雖然單純，但遭受詐騙的大部分都是未成年人，因此受害者相當多，目前已查出宜蘭、新北、苗栗、高雄、臺南等地共14人遭騙，總計電信小額匯款金額約8萬元，因此向法院聲請延長羈押，並於2月14日經法院裁准延長羈押。

雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，這件詐騙案中被害者多為未成年且遍布全台，恐因小額付款而未向警方報案，雲檢特別呼籲類此小額付款詐欺之被害人儘早報警以利及時偵辦、保全證據，並請師長多向未成年人提醒切勿任意將手機之號碼、簡訊驗證碼、申設人的身分證號碼傳送予他人，以免受騙。

▲陳男因缺錢購買網路點數卡，2021年起於臉書開設多個帳號，並以不同暱稱張貼教授知名賽車手遊操作技巧等文章，吸引被害人關注。（圖／雲林地檢署提供）



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