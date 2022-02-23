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寒流+冷氣團發威　雲林4天急病送醫160件、無生命徵象14件

▲雲林縣消防局專業護理師會在電話中教導民眾執行線上DACPR(DACPR派遣員協助施行心肺復甦術)，以確保搶救寶貴生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局專業護理師會在電話中教導民眾執行線上DACPR(DACPR派遣員協助施行心肺復甦術)，以確保搶救寶貴生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受到大陸冷氣團及華南雲雨區影響，連續多日濕冷天氣，雲林縣消防局統計，此次寒流自2月19日8時至今（23）日早上8時為止，119急病送醫共160件，非創傷OHCA共14件。消防局提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，起床時需特別注意保暖，再從被窩裡出來，以避免氣管、血管容易收縮引起不適。

雲林縣消防局統計本次寒流雲林縣119急病送醫及非創傷OHCA件數：
02/19.08：00～02/20.08：00急病送醫35件、非創傷OHCA數4件
02/20.08：00～02/21.08：00急病送醫42件、非創傷OHCA數2件
02/21.08：00～02/22.08：00急病送醫34件、非創傷OHCA數2件
02/22.08：00～02/23.08：00急病送醫49件、非創傷OHCA數6件

雲林縣消防局指出，冷氣團來襲天氣變冷，民眾常因天氣寒冷而緊閉門窗，增加一氧化碳中毒風險，呼籲民眾，使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，仍需記得要打開窗戶，保持通風，並且檢視熱水器是否正確安裝，如有疑慮，應委託合格承裝業協助檢視及改善，以確保安全。

雲林縣消防局救災指揮中心主任謝易霖表示，從昨夜8時至今早8時共有49件急病救護案件，其中6件是到院前無呼吸心跳，如果民眾在家中發現家人突然不適，請保持冷靜不要緊張，儘速撥打119，雲林縣消防局救災指揮中心有專業護理師，會在電話中教導各位執行線上DACPR(DACPR派遣員協助施行心肺復甦術)，以確保搶救寶貴生命。


►聽Podcast #我在案發現場


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