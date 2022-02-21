雲林春節期間酒駕60件　「隔夜醉」釀白天酒駕增加

▲雲林縣警察局春節實施防制酒後駕車勤務，交通違規取締告發7075件，取締酒駕60件，公共危險罪移送法辦37件，白天酒駕增多，警方將隔夜醉列為宣導重點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

春節期間9天連假至元宵節，民眾與親友聚會及公司行號春酒聚餐，難免小酌幾杯。雲林縣警察局春節實施防制酒後駕車勤務，於1月30日至2月15日交通違規取締告發7075件，取締酒駕60件，公共危險罪移送法辦37件，其中有4件酒駕事故案件，酒駕違規較去年同期下降25%，但白天酒駕增多，警方將隔夜醉列為宣導重點。

隨著國內疫情趨緩後，各飲酒場所逐步解封，新春期間不少民眾認為睡一覺就能完全代謝體內酒精，實際上是隔夜宿醉上路。雲林縣警察局為遏止酒駕歪風、提升取締酒後駕車強度，特別在白天規劃取締酒駕及危險駕駛專案勤務，警方呼籲天寒進補食用含酒類食物後切勿駕車。

雲林縣警察局交通隊指出，去年7月1日新制上路，酒後駕車罰責加重，警政署致力推廣「酒駕零容忍、酒前酒後不開車」觀念，總體酒駕件數下降，但統計白天酒駕取締件數卻是逐年增加，2021年春節至元宵節，違規取締共6386件，酒駕佔77件，今年同期違規告發7075件，酒駕佔60件，酒駕件數下降，交通違規件數增加，以違規停車、違規左轉，民眾報案檢舉最多，闖紅燈、超速違規也不少。

雲林縣警察局交通隊表示，防制交通違規、酒駕24小時不間斷，酒駕問題層出不窮，發生的時間也從過去多集中在夜間，到如今白天都有相當比例出現，呼籲民眾應衡量自身身體狀況，飲酒後要充分休息，為提醒民眾重視「隔夜醉」的觀念，避免因為錯誤認知而意外成為酒駕者。

雲林警方針對轄區易發生酒駕熱點或特定節日、連續假期等加強宣導、取締外，強化機動巡邏攔檢，期能有效防制事故發生，保障民眾生命財產安全。

▲雲林縣警察局交通隊表示，防制交通違規、酒駕24小時不間斷，時刻提醒民眾重視「隔夜醉」的觀念，避免因為錯誤認知而意外成為酒駕者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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