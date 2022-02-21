雲林男揹4條通躲嘉義　年後返鄉「睡工地」外出購物被逮

▲雲林陳姓男子犯下毒品、竊盜等罪，去年12月初遭通緝後隨即逃亡嘉義藏匿，過年後現身雲林，警方於定點埋伏順利逮捕歸案，睡了兩個月工地，仍難逃法律制裁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名陳姓男子犯下毒品、竊盜等罪，2021年12月初遭雲林地檢署通緝後隨即逃亡嘉義躲避警方查緝，日前斗南警方接獲線報陳男現身雲林，警方立即著手調查，並執行定點埋伏，順利於斗六市雲林路便利商店順利查獲陳男，睡工地2個月仍難逃法律制裁。

陳男（33歲）遭雲林地檢署通緝案為竊盜1案、毒品3案，一直都是斗南警分局轄區治安顧慮人口，有多項前科的他因為到案遭通緝後宛如人間蒸發，管區不定時到其家訪查時均未見人影，日前警方接獲線報，陳姓男子認為風聲已過，回來雲林工作。

警方獲報後立即成立專案小組，佈建情資，除掌握其可能使用之交通工具，經多日調閱監視器，最終判斷其經常行走之路線及必經之路口，專案小組派員在定點埋伏，最終查獲陳男。

陳男向警方表示，逃亡期間隨著老闆到處工作，因不敢回家所以都睡在工地，目前在古坑的一處工地工作，沒想到與朋友去斗六買個東西就被警方查獲，人算不如天算，再怎麼躲終究逃不過正義的制裁。

斗南警察分局藉此呼籲，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，不論間隔多久，警方依法執行公權力；亦提醒民眾如果有司法案件收到傳票時，務必依指定庭期到案處理，或先行向法院、地檢署書記官請假，以免遭到通緝而成為警方查緝的對象。

另施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品會嚴重危害身體健康，也呼籲民眾與時下年輕人，千萬不要以為吸食一次不會上癮，就與朋友或在他人慫恿下輕易嘗試，警方亦將全力查緝毒品防止危害，以期淨化社會風氣。



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