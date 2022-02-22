民進黨屏東初選　莊瑞雄嗆周春米：民調藍綠通吃「不能黑白不分」

▲莊瑞雄中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選言詞交鋒激烈，立委周春米今天上午隔空嗆對手莊瑞雄「適可而止」，否認國民黨介入初選一說。莊中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時反擊，「我為什麼要道歉？」他強調的是很多國民黨的屏東市長、民代都有幫周春米的忙，且周在泛藍群眾中獲得54.9%支持，「服務可以藍綠不分，但是非不能黑白不分」。

對於周春米上午受訪稱莊瑞雄從屏東立委初選勝出後轉任部分區是「背棄選民支持」，莊瑞雄隔空回擊，當初是為了民進黨選戰考量以及國會過半目標，所以才決定禮讓，不然誰會主動讓選區？當時總統蔡英文親自出馬，他才答應轉任不分區，「結果現在批評我烙跑，這個就有點離譜」。

另對周春米要求莊瑞雄為「魔鬼說」道歉，莊直言，「周春米又沒說我指控的事實哪裡不對，除非我造假、汙衊，否則我為什麼要道歉？」他質疑，周春米的父親周輝煌雖然是國民黨的人士，但他從未將周輝煌與周春米之間做連結，他指的是很多國民黨的屏東市長、民代都有幫周春米的忙，「如果連這個都要說是『服務不分黨派』，那被戳破了就不要氣急跳腳，光明正大地承認，我就不會有任何意見」。

莊瑞雄並指，根據其他媒體民調，可以發現周春米在泛藍群眾中獲得54.9%支持，原住民部分約85%，藍綠通吃；並引用對手鍾佳濱投書媒體的文章指出，「參選屏東縣長，（周春米）卻動員國民黨支持者，服務可以藍綠不分，但是非不能黑白不分，這不是我們要的屏東縣長」。

至於民進黨在屏東是否穩贏？莊瑞雄提到，先前民進黨秘書長林錫耀召集開會時有討論，無黨籍立委蘇震清看板越來越多，也決定參選到底，但這問題不該讓初選勝出的人傷腦筋，應該由黨內選對會幫忙解決，因為蘇震清在地方具有一定實力，外界不要以為綠營很穩，之所以會有這觀念，是因為從前縣長蘇貞昌、曹啟鴻、潘孟安等人在屏東都持續努力經營，且長期有民進黨公職人員在這紮根，也不是民進黨內隨便派出一個人選就要上。

談到該如何在巷戰中取勝，莊瑞雄說，屏東縣面積大，早上會先去各鄉鎮站街頭，因為能夠讓選民直接看見，最後還會有造勢以及各鄉鎮座談會。