國民黨介入民進黨初選？　周春米嗆莊瑞雄「適可而止」

▲周春米接受廣播節目專訪。（圖／翻攝自寶島聯播網直播）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰如火如荼，表態爭取提名的立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱言詞交鋒激烈。周春米今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時直言，莊瑞雄日前拋出魔鬼說，質疑國民黨介入民進黨初選，但初選採用全民調就是要爭取所有人的支持，「真的是建議他（莊瑞雄）適可而止啦！」

周春米今天上午接受廣播節目專訪時透露，她從法官轉任律師的時候，當時是第六屆立法委員要選舉，時任地方黨部主委、縣議員的潘孟安就詢問時任縣長的蘇嘉全，是否有空間徵召自己參選區域立委，不過後來民進黨是徵召立委邱議瑩。她說，之後她陸續擔任蘇嘉全、前縣長曹啟鴻的法律顧問，「其實對選舉的事務並不陌生，只是都是在幕後」。

主持人周玉蔻問及，周春米的父親周輝煌曾為國民黨籍縣議員，而莊瑞雄這次頻頻質疑國民黨介入初選一事。周春米直言，這種批判當然不公平，她的字典裡面就是認真跑、努力跑，莊瑞雄最近的字典卻是「傲慢和一直說魔鬼」，前年她掛看板時，就被莊質疑「掛這麼多也沒有用」，但是現在莊的看板掛得比她還多。

周春米強調，今天他們是競爭屏東縣長，不是競爭民進黨屏東縣黨部主委，民調就是採全民調，立法精神就是爭取全民支持，而不是限於某個黨派，過去她當律師時就是以當事人利益為出發，沒有在分黨派，現在初選也是走親子、中間路線，用「在地屏東女兒」的形象爭取大家認同。

「我的民調可以跑到比較前面，不是因為什麼魔鬼說」，周春米說，她是一步一腳印爭取民眾的支持，大家在地方做服務本來就不會分國民黨、民進黨，在地人士幫她開見面會，不能因為是誰介紹的，就說是國民黨的，「莊委員夠了啦！對我來說，你要去想想看，我是希望可以擁抱更多的鄉親」。

周春米更嗆莊瑞雄說，莊瑞雄原本通過這一屆屏南選區的立委初選，但後來與立委蘇震清交換，背棄了選民的支持，從他最近對媒體的發言，「真的是建議他（莊瑞雄）適可而止啦！」周並指，誰真正在幫忙屏東鄉親，是這次鄉親做決定非常重要的標準。