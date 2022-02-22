民進黨證實陳建仁申請入黨　台北市長候選人最新徵詢進度曝光

▲前副總統陳建仁。（資料照／僑委會提供）



記者陶本和／台北報導

針對前副總統陳建仁申請加入民進黨一事，民進黨發言人周江杰22日表示，歡迎陳前副總統申請加入民進黨，一直歡迎支持蔡英文施政理念及認同民進黨價值的各界人士加入壯大台灣的行列；同時，他也說明了目前黨部在2022年底台北市長選舉，參選人的徵詢進度。

周江杰說，陳建仁過去擔任副總統任期期間，全力支持總統蔡英文推動如年金改革等重大工作，除了協助民進黨順利推動改革目標外，在面對防疫工作期間，也不吝從公衛專家的角度提供政府相關防疫作為的建議也協助，同時也獲得民眾高度支持與肯定。

周江杰表示，歡迎陳前副總統申請加入民進黨，我們一直歡迎支持蔡英文施政理念及認同民進黨價值的各界人士加入壯大台灣的行列，共同為推動台灣民主與進步而努力。

儘管陳建仁是否加入民進黨，與2022年底選戰無直接關聯，因六都市長提名人選由黨主席徵召，人選是否具有黨籍並不是關鍵，但外界仍關心黨部在台北市長候選人的佈局。

對此，周江杰表示，相關提名作業程序已由選對會負責進行，民進黨歷經兩度執政，中央執政與地方首長施政滿意度也都有很好的表現，民進黨一定會提出最適合的人選來面對年底縣市長的選舉。