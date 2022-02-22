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台灣民意／蔡英文聲望坐回50.3％　國民黨「由藍轉白」負氣出走潮

▲▼蔡英文9日在民進黨中常會前發表主席談話 。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▲民進黨主席、總統蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會今天公布最新民調，5成民眾表示贊同總統蔡英文處理國家大事的方式，3成7不贊同，贊同者比不贊同者多13個百分點，其聲望剛好越過50%大關，回到闊別已久的5字頭；在政黨支持度變化方面，表態深藍的選民幾乎減少一半，民眾黨以1成6支持度超越國民黨的1成5，且出現「由藍轉白」負氣出走潮。

台灣民意基金會今天上午公布「俄烏衝突、兩岸危機與台灣民主」最新民調報告，結果顯示，與上個月相比，蔡英文「總統職務表現贊同率」50.3％，上升0.7個百分點，而「總統職務表現不贊同率」37.3％，減少4個百分點，這使得贊同她處理國家大事方式的人比不贊成者多13個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，回顧過去一個月，1月22日，蔡英文總統因親臨「經國七海文化園區」和「蔣經國總統圖書館」開幕儀式致詞，言詞內容引起綠營同志與支持者強烈反彈，2月8日蔡政府宣佈開放日本福島核災區周邊五縣農產品及食品進口，引發在野黨與可觀的社會大眾反彈是必然，但從短期結果看，這兩項爭議並沒有造成蔡英文聲望的顯著折損與下滑。

游盈隆指出，過去兩個多月，民進黨政府歷經驚天動地的四大公投戰役，接著是激烈的中二補選與罷昶投票，連戰皆捷，戰功彪炳，從表象看，蔡英文聲望應該要扶搖直上才對，但實際上並非如此，從去年底到現在，蔡聲望只上升3.9個百分點，當2022地方大選年已經來臨，執政黨挾5成的總統聲望應戰，將有截然不同於2018年的選戰氛圍與效應。

根據台灣民意基金會2018年10次全國性民調結果，蔡英文總統的平均聲望是31.98％，對比2022年初蔡總統平均聲望49.95％，兩者相差18個百分點。游盈隆直指，除非2022年蔡英文犯下重大政治性或政策性錯誤，或有重大突發性事件發生，造成全國性民意丕變，否則2022九合一地方選舉，在野黨將面臨極嚴峻的挑戰。

另對於蘇內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，5成1民眾基本上滿意行政院長蘇貞昌的整體施政表現，4成不滿意，滿意比不滿意多11.4個百分點。

最新民調：深藍民眾幾乎減少一半　國民黨支持者負氣出走到民眾黨

此外，在政黨支持度方面，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有4成2是泛綠認同者，其中深綠13.3％、淺綠約2成九；同時，有1成8是泛藍認同者，其中3.4％深藍、約一成五淺藍；此外，有3成5中性選民，泛綠支持者比泛藍支持者多24個百分點。相較2021年11月民調結果，泛綠支持者增加5.3個百分點，泛藍支持者減少5.3個百分點，中性選民減少2.1個百分點，深藍從6.7％降為3.4％，幾乎減少一半。

對於台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，2成9民眾支持民進黨，1成6支持民眾黨，1成5支持國民黨，5.5％支持時代力量、4％支持台灣基進，2成7中性選民

游盈隆分析，國民黨接連兩個月社會支持減弱，累計4.6個百分點，15％是自2016年7月以來史上第三低，對一個民意支持已顯薄弱的在野黨明顯構成重傷害，尤其被台灣民眾黨再度超前，退居第三，前景堪憂；而國民黨與民眾黨社會支持基礎相當程度重疊，當支持者對國民黨失望時，會「由藍轉白」改支持民眾黨，而且很可能以年輕、高學歷、淺藍無主，並不難理解。

游盈隆直指，民眾黨在20至44歲年齡層遙遙領先國民黨，而國民黨在45歲以上年齡層大幅領先民眾黨，這就像中老年人髮際線不斷往上移一樣，現在分界線是45歲，未來可能再往上提，只是這種「負氣出走型」的國民黨支持者，為民眾黨帶來的支持目前仍不穩定。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2022年2月14至15二天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1079人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

▼台灣民意基金會2月最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會2月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會2月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會2月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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