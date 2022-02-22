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茶葉包內藏毒！屏警偵破歷年最大宗走私K他命…潘孟安頒獎表揚

▲縣長潘孟安頒慰問金表揚縣警局破獲毒品有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲縣長潘孟安頒慰問金表揚縣警局破獲毒品有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長潘孟安今(22)日頒發獎勵金表揚屏東縣政府警察局破獲K他命走私集團案有功人員，慰勞他們的辛勞。

▲縣長潘孟安頒慰問金表揚縣警局破獲毒品有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲縣長潘孟安頒慰問金表揚縣警局破獲毒品有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府警察局接獲情資，研判毒品組織犯罪集團欲趁疫情期間利用漁船跨境走私毒品來臺，局長劉印宮立即指示全力偵辦，經報請屏東地檢署檢察官鍾佩宇指揮，與刑事局偵8大隊、保三總隊、高雄港務警察總隊、海巡署第六岸巡隊及第十四海巡隊等單位共組專案小組積極偵辦。

▲縣長潘孟安頒慰問金表揚縣警局破獲毒品有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲縣長潘孟安頒慰問金表揚縣警局破獲毒品有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

專案小組調查，潘姓犯嫌為首走私毒品組織犯罪集團，於2021年9月下旬駕駛膠筏至外海接運毒品後準備搶灘上岸，惟載運至近海因航線脱管遭海巡署艦艇登檢之際，為逃避查緝將走私毒品丟包入海。

▲縣長潘孟安頒慰問金表揚縣警局破獲毒品有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲縣長潘孟安頒慰問金表揚縣警局破獲毒品有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

專案小組立即分析丟包毒品經緯度及海流狀況，並研判可能遭衝刷上岸海岸線劃分區塊，派遣警力連日搜尋，於同年10月上旬在滿州鄉海岸邊尋獲，以人力步行往返約4小時方式搬運走私毒品，並適逢豪大雨，專案小組人員不畏艱難克服地形、天候因素，順利查獲以茶葉包裝第三級毒品愷他命369包，共計毛重約384公斤。

專案小組先發發動三波攻堅行動，兵分多路持拘票及搜索票，分別在屏東縣屏東市、恆春鎮、滿州鄉及臺中市等地執行攻堅查緝行動，共計查獲潘姓犯嫌等7人跨境走私毒品組織犯罪集團，並查扣非制式手槍等工具，經追查毒品來源並溯源擴大偵辦，再逮獲3名共犯到案送辦。經聲押禁見獲准。

該案為縣警局偵破歷年最大宗走私毒品案。經查本案遭查扣第三級毒品愷他命毛重384公斤，以每人施用1公克計算，可供約38萬4千人次施用，所幸即時將嫌犯查緝到案及攔截毒品走私入境，有效防制毒品危害社會。

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