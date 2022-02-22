台灣民意／六都防疫表現　侯友宜37.7％奪冠、陳其邁第二

▲侯友宜、陳其邁。（合併圖／新北市府、高雄市府提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情持續延燒，台灣民意基金會今天公布最新民調，結果顯示，在六都市長的防疫表現中，新北市長侯友宜獲得37.7％民眾支持居冠，高雄市長陳其邁獲得21.8％民眾贊同，隨後則是台北市長柯文哲19.8％、台中市長盧秀燕14.7％、桃園市長鄭文燦12.9％、台南市長黃偉哲7.9％。

台灣民意基金會今天上午公布「俄烏衝突、兩岸危機與台灣民主」最新民調報告，在「在六都市長當中，包括柯文哲、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁，您覺得誰防疫表現較好？（複選：最多三位）」題組中，六都市長防疫表現受肯定度與整體排序相較去年7月民調結果，出現相當明顯的變化。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，首先，新北市長侯友宜仍居第一，但受肯定度下降12.6個百分點；第二，台北市長柯文哲被陳其邁超越，迫居第三，受肯定度也下滑10.6個百分點；第三，高雄市長陳其邁躍居第二，但受肯定度下降7.6個百分點；第四，台中市長盧秀燕仍居第四，但受肯定度下降10.6個百分點；第五，桃園市長鄭文燦居仍居第五，被肯定度提昇0.6個百分點，成為唯一受肯定度不降反升的人；第六，台南市長黃偉哲仍敬陪末座，被肯定度下降1.5個百分點。

游盈隆指出，整體而言，侯友宜、柯文哲和盧秀燕等3位非執政黨籍六都市長防疫表現的光環顯著減弱，各自都有10個以上百分點的流失，箇中意涵耐人尋味；陳其邁受肯定度下滑7.6個百分點，也是一個警訊；鄭文燦與黃偉哲的防疫表現，長期以來受肯定度偏低，自然也較沒有光環減弱的問題。

在政黨認同方面，民調結果顯示，泛綠支持者心目中的前三名是陳其邁42.3％、侯友宜38.3％、鄭文燦21.5％；泛藍支持者心目中的前三名是侯友宜53.6％、柯文哲37.8％、盧秀燕33％；中性選民心目中的前三名，則為侯友宜30.3％、柯文哲17.1％、盧秀燕14.2％。

從年齡層的角度觀察，侯友宜在每一個年齡層都居第一，最高的是45至54歲的51.5％，最低則是20至24歲的22.6％；柯文哲在20至34歲居第二，但在55歲以上則居第五，只領先黃偉哲；陳其邁則頗受55歲以上民眾喜愛，但明顯較不受34歲以下年輕人青睞；盧秀燕在各年齡層所受肯定都不突出，最好的是在45至54歲的22％，還領先陳其邁與鄭文燦；鄭文燦在各年齡層所受肯定比例都在20％以下，最高的是55-64歲的19.2％；同樣地，黃偉哲所受肯定比例都在12％以下，明顯缺乏來自各年齡層關愛的眼神。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2022年2月14至15二天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1079人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

▼台灣民意基金會最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）