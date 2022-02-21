「國民黨受美中台三方指責」　沈富雄提三解法：從此走路有風

▲前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）



記者杜冠霖／台北報導

日前中國官媒指兩名國民黨立委是「暗獨」，引起政界譁然，前立委沈富雄表示，國民黨被美方指常敗、中方指暗獨、自家人罵親中賣台，三面不是人、幾乎是躺平在地上，偏偏發號施令的是一撮別有用心的老仙角，越救越沒命，「我提出三個解方，讓國民黨可以摔掉一個包袱而連解三個套，從此走路有風的做人。」

沈富雄表示，國民黨一些大家心照不宣的公開秘密，最近一一被起底：美方指它常敗、中方責它「暗獨」，自家人卻緊緊地給它戴上「親中賣台」的帽子，「天蓬元帥照鏡子，只見豬頭裡外不是人，今日的國民黨處境更是堪憐，名符其實的三面不是人。」

沈富雄指出，國民黨未必沒救了，因為來自三方的指責，抽絲剝繭追究其糾葛在一起的因果，其核心問題只有一個，且讓我一一為它解套：

對於美方的奚落，沈富雄指出，第一個解方，是一場2022、尤其是2024的勝仗。前美國共和黨亞太區主席方恩格說：美國人心中只有巴頓將軍留下的名言「美國人愛的是贏家，他們不會站在輸家那一邊。」，他沒有明說的是，朱立倫不要花力氣去美國設代表處，花時間去說服美國政客國民黨不是親中不傾美，「好好選上2024年的台灣總統，老美自會乖乖地聽你的話。」

次解來自自家的困頓，勇敢地說出「拒統」兩個字，「賣台」的惡名自然脫落，今天台灣統獨的光譜如下：100人中，52人不統不獨，21人緩獨，9人急獨，7人緩統，3人急統。而100人中同意「兩岸互不隷屬」的有70人。因此，不敢說出「拒統」兩字的政黨在台灣是不用混了，侯友宜可以有超過70%的聲望，但選總統就被賴清德比下去了。

最後一解也是最不需要解的是，來自對岸的責難，白目甚至有點天真的北京官媒「政協報」竟公然指責國民黨是「暗獨」，深藍當然心碎，但淺藍忙著用「我是中華民國派，我反對台獨」來辯護是大可不必。

沈富雄表示，北京的邏輯是：講「一中」必帶「各表」的是拒統、講「九二共識」必帶「一中各表」的也是拒統、抬著「中華民國派」招牌的是拒統、口口聲聲「中華民國憲法」的也是拒統，「而所有拒統都是獨，不管是明獨還是暗獨！」