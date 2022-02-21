即戰力！前主播柳采葳、白喬茵任國民黨發言人　備戰年底議員選舉

▲國民黨發言人白喬茵（左）、柳采葳（右）。（圖／翻攝柳采葳、白喬茵臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨今日發布新任人事案，高雄市政府前副發言人白喬茵、TVBS前主播柳采葳將擔任國民黨發言人，其中，白喬茵將挑戰高雄市左營、楠梓選區議員，柳采葳確定參戰台北市中山、大同選區。

國民黨表示，白喬茵為世新大學新聞系畢業，曾與三立新聞台擔任主播，隨後任職於高雄市府新聞局，並擔任副發言人；柳采葳目前就讀於台大政治研究所在職班，對於公共事務相當關心，並從事多年的媒體工作。

國民黨強調，白喬茵與柳采葳的媒體經驗豐富、論述表達清晰，將有助於國民黨對外闡述理念與立場，更是時事議題攻防的即戰力。

白喬茵過去是電視台記者兼主播，曾自封立院辣妹，後被延攬加入前高雄市長韓國瑜團隊任職新聞局機要、副發言人，中二補選期間，也擔任過前立委顏寬恒發言人，現投入年底高雄市左營、楠梓區市議員選戰。

國民黨16日舉行中常會，黨主席朱立倫表示將討論「111年直轄市議員選舉候選人特別辦法」，確定續推2018年「N+1」提名制度，青年、新人加權會「創歷史新高」，更一再強調不是兩成也不是五成，「最高可以加倍、加到百分之百」，鼓勵新人投入選戰。

根據辦法規定，35歲以下青年，民意調查結果得加權百分之70；36歲至40歲的登記參選者，民意調查結果得加權百分之50。另外，為鼓勵新人參選，新人的民意調查結果得加權百分之30，亦即35歲以下又符合新人資格，最高得加權至百分之百。