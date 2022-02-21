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趙怡翔分析蓬佩奧訪台3大進程：台美發展不再受中美關係限制

▲▼台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月2日抵台訪問，期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德。對此，前駐美代表政治組長，有「口譯哥」之稱的台北議員參選人趙怡翔21日分析，蓬佩奧訪台具有三大重大進程，包括：「正常化高層互動」、「將我國際參與視為符合美國核心利益」，以及「不再讓美中關係限制台美關係發展」。

趙怡翔表示，他在擔任駐美代表政治組長期間，正好跟蓬佩奧重疊兩年，第一手看到他如何拓展台美關係，並號召理念相近國家更關注台海安全，而他所打下的台美關係基礎，也是總統拜登（Joe Biden）對台政策的重要依據。

對於蓬佩奧這次訪問台灣，趙怡翔分析有3大進程，分別是：「正常化高層互動」、「將我國際參與視為符合美國核心利益」，以及「不再讓美中關係限制台美關係發展」。

首先，「正常化高層互動」方面，趙怡翔表示，美國衛生部長阿札爾於2020年8月赴台，成為美方在台美斷交後最高層級訪台官員，隨後一個月，國務院次卿柯拉克也率團參與李登輝前總統的追思告別禮拜。

他強調，這都是歷史性行程，除了正常化美方高層交流外，更向世界傳達一個重要訊息：台美友誼不會因為中國的威脅而改變；此外，蔡英文過境美國的行程受到更高級待遇，美方並歡迎更多我方高層官員赴華府訪問。

趙怡翔接著說，第二是「將我國際參與視為符合美國核心利益」，他認為，除了支持台灣參與國際組織外，美國為維護台灣的邦交也做出很多努力。

趙怡翔表示，美國不斷公開向邦交國強調，美國與台灣站在一起，任何邦交上的搖動，影響範圍當然也包括該國與美國的合作，有效遏止中國的外交進攻。而美國也開始關注中國在聯合國體系的不當影響力，包括其長期霸占多位主席席次，以及積極研議如何以創意方式突破中國的打壓，確保台灣的聲音能被聽見。

最後，在「不再讓美中關係限制台美關係發展」方面，趙怡翔表示，蓬佩奧曾指出，美國應更清楚看待中共的威脅，不再對中共抱持不切實際的期待。因此，在維護台海安全的前提下，台美也更願意思考如何有效提升台美關係，打破過去對雙方無利的框架與限制，包括放寬交往準則、軍售正常化，以及進行雙方在戰略層級的互動與交流。

趙怡翔表示，蓬佩奧實為台灣的重要友人，相信我們台灣很多朋友都非常期待他的到來，希望我們能透過龐卿這次的訪問，充分展現我們對台美關係的支持，也繼續讓這份友情延續下去。

▼台北市議員參選人趙怡翔與美國前國務卿蓬佩奧。（圖／趙怡翔提供）

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