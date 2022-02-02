南門中繼市場年菜老味道　康家瑋、「口譯哥」趙怡翔大爆買

▲康家瑋（左）、趙怡翔（右）前往南門市場採買年貨。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

擁有百年歷史的台北市南門市場，現在正在改建中，攤商安置於中繼市場，但其老味道仍是台北人採辦年貨首選。有志爭取民進黨初選提名的湧言會新人康家瑋和「口譯哥」趙怡翔年前親赴南門中繼市場採買，不到半小時雙手提滿「戰利品」，笑說他和太太兩人可以吃到年後，並大讚南門中繼市場攤商不僅兼顧6、70年的傳統，還持續研發新味道、不斷創新。

趙怡翔說，希望藉由過年期間到南門中繼市場採買，回家煮一桌好菜，感謝家人這一年來對自己參選的支持，此外，也希望讓更多台北市民知道，在採辦年貨的時候，可以選擇到南門中繼市場做採買，這裡很多店家都經營超過6、70年，甚至已經傳到第四代，同時也介紹3間美食名店，分別是合興糕糰、億長御坊以及南門魚丸店。

趙怡翔介紹，今年是虎年，合興糕糰特別製作老虎形狀的包子，依圖案不同分公、母，也在億長御坊採購了7、8道菜，「今天買完可能過年每天都有得吃」，最後到歷史悠久的南門魚丸店，其產品不僅兼顧傳統，也持續創新，讓人印象深刻。

康家瑋則笑說，參與選舉真的是365天都在外面，難得有機會趁著過年與家人好好團聚，他是「在南門市場長大的小孩」，小時候就讀台北市國語實驗小學，就位於南門市場舊址旁邊，期盼在南門市場改建期間，台北市民可以到中繼市場繼續支持攤商。最後，康家瑋和趙怡翔分別拿出春聯「仁康家瑋」、「暖兆怡翔」，祝福讀者虎年行大運。