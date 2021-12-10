曝尼獨裁「限縮自由300人喪命」　趙怡翔認「價值疏遠」：快走不送

▲口譯哥趙怡翔。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

尼加拉瓜宣布與我國斷交，前駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔10日表示，他認為這起斷交事件與兩岸因素比較無關，反而是尼加拉瓜的極權路線才是主因，包括尼國政府鎮壓抗議導致300人喪命、通過限縮民主參與及言論自由法案等，已彰顯台灣與尼國價值疏遠，那就「快走不送」。

趙怡翔透過臉書表示，「快走不送」，尼加拉瓜斷交事件跟兩岸因素比較無關，跟尼國自家的民主問題比較有關。奧蒂嘉家族已經統治尼國15年，最近一次選舉由奧蒂嘉選總統、太太選副總統，而其競爭對手不是被關，就是被禁止參選。最後六位候選人全部都與奧蒂嘉的左派政黨FSLN有關，完成了這次「中共式」選舉。

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與副總統穆麗優（Rosario Murillo）於2021年11月勝選連任。（圖／路透）

趙怡翔強調，事實上，這幾年來尼國正加快往專政路線前進。在2018年時，對於公民社會的街頭抗議，尼國政府的鎮壓手段導致高達300人失去生命。2020年到2021年間，尼國更通過系列法案限縮民主參與及言論自由。這些行動導致自由之家認定尼國為「非自由」國家，排名在伊拉克及巴基斯坦上下。

趙怡翔表示，隨著尼國國內政治的極權化，他的外交關係也逐漸改變。2017年開始尼國同意俄羅斯在其首都設立情報站，近日更與俄國展開核能發電相關的合作。在今年9月尼國不但參加中國舉行的「中拉命運共同體」會議，更公開支持北京舉行冬奧會。

趙怡翔認為，這些舉動也導致「會不會斷交」這個問題，開始轉成為「什麼時候會斷交」的疑問。而最終尼國選擇在他們沒被受邀的美國「民主峰會」當下斷交，這不但不是意外，更彰顯台灣與尼國價值的疏遠，以及尼國背離普世價值的結果。

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