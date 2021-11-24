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「美豬公投對台美貿易毀滅性打擊」　葛來儀：USTR認為台灣不可靠

▲▼趙怡翔與葛來儀進行視訊對話。（圖／趙怡翔臉書）

▲趙怡翔與葛來儀進行視訊對話。（圖／趙怡翔臉書）

記者陶本和／台北報導

駐美代表處政治前組長、台北市議員參選人趙怡翔24日邀請德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）進行會談。在會談中，葛來儀直言， 如果反美豬公投通過，會對台美貿易關係造成毀滅性打擊，她更直接打臉所謂公投不影響台美貿易的說法。

趙怡翔上午與「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）進行線上會談，他們就公投對台美貿易的影響，美國豬肉議題，一起討論台灣未來的經貿發展。

葛來儀在會談中表示，美國方面高度歡迎總統蔡英文去年8月宣布，將開放含有萊劑之美豬進口，台美兩國今年也終於重啟雙邊TIFA會議。

葛來儀說，美台現在也終於在克服過去數十年來累積的歷史與包袱，但若這項公投（反美豬公投）通過，而造成台灣再度限制美國肉品進口，這將會重挫台美雙邊的關係，「這些挫折將難以再度克服，我認為這也將對台美貿易關係造成毀滅性的打擊」。

對於台灣內部有人聲稱，反美豬公投不會影響台美貿易，葛來儀直接打臉表示，她不這麼認為，美國貿易代表署（USTR）有些官員並不熱衷於啟動TIFA談判，因為他們認為台灣不可靠，也大概難以落實對美國肉品的開放措施。

葛來儀表示，她從美國貿易代表署聽到的是，「正如我告訴過你，台灣根本不是一個可靠的貿易夥伴」。她強調，假設這項公投通過，我們可能會再次回到沒有 TIFA 會談的狀態，而雙方正在針對彼此關切的議題達成許多進展，如因應中國經濟脅迫、產業鏈合作等等。

葛來儀說，我們還沒開始在貿易議題上達成進展，但如果台灣再度限制美國肉品進口，她認為，我們再也不會看到雙邊貿易協定（FTA）或其他貿易協定上的任何進程。

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