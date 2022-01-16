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阮昭雄、趙怡翔成立聯合服務處　趙天麟「捨高雄行程」北上力挺

▲▼民進黨台北市議員阮昭雄、台北市議員參選人趙怡翔16日舉行聯合服務處開幕茶會，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟到場力挺。（圖／取自阮昭雄臉書）

▲民進黨台北市議員阮昭雄、台北市議員參選人趙怡翔16日成立聯合服務處。（圖／取自阮昭雄臉書）

記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市議員阮昭雄、台北市議員參選人趙怡翔16日舉行聯合服務處開幕茶會，北上力挺的民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟表示，自己今天完全不是捨命陪君子，「是捨掉高雄的行程來陪趙怡翔」，在他心目中趙怡翔就是最好的新人人選，所以一定要特地北上來幫他站台。

阮昭雄、趙怡翔16日上午在台北市大安區延吉公園舉辦「大安聯合服務處開幕茶會暨新春揮毫」，與會者包括趙天麟、民進黨立委范雲、民進黨新北市黨部主委何博文、民進黨發言人謝佩芬、民進黨台北市議員王閔生、簡舒培、民進黨新北市議員張志豪等人。

趙天麟表示，自己今天真的完全不是捨命陪君子，「是捨掉高雄的行程來陪趙怡翔」，所以才會專程搭高鐵到台北，一講完話馬上又要回高雄了，而在他心目中趙怡翔就是最好的新人人選，所以一定要來獻上自己的祝福。

趙天麟認為，大安文山區是台北市的首善之區，也是重中之重，這裡的選民素質、質感特別高，也特別會挑選優質的人才來擔任民意代表，但是過去這裡算是民進黨的沙漠區，所以他也特別佩服阮昭雄，早在十幾年前第一次參選時，就挑戰民進黨的沙漠區，並且在這裡經營了超過十年的時間。

▲▼民進黨台北市議員阮昭雄、台北市議員參選人趙怡翔16日舉行聯合服務處開幕茶會，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟到場力挺。（圖／取自阮昭雄臉書）

▲民進黨民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟（中）到場力挺。（圖／取自阮昭雄臉書）

趙天麟大讚，因為阮昭雄的認真、專業跟努力，讓民進黨在大安文山區的選票越選越高，不管是總統蔡英文的選票、立委的選票，乃至於基層議員的選票，成績都是越來越亮麗，阮昭雄明知這裡過去是民進黨的沙漠區，但是願意為了台北市的首善之區付出努力，更讓民進黨在這裡開花結果。

趙天麟也說，阮昭雄現在決定要進軍國會，把珍貴的席次讓給新人參選，而趙怡翔也是放棄本來在外交上可能的進展，選擇回到台北市的首善之區，希望能夠用最接地氣的方式，讓外交的成果深耕發芽，如果未來阮昭雄進軍國會，再搭配趙怡翔推動議會外交，「我會非常期待你們的強強配」。

趙天麟說明，自己在立法院擔任外交及國防委員會的召委，期待未來不只能在立法院推動外交工作，也希望趙怡翔在台北市議會跟他合作，不管是中央或地方的議題，都可以讓外交工作透過議會、立法院做得更好。

趙天麟強調，所以他要繼續牽起趙怡翔的手，並且用外交及國防委員會召委的身份，跟大家保證背書「趙怡翔是台灣新生代一等一的好人才」，請大家把趙怡翔送進台北市議會，讓台北市成為地方政府衝外交的領頭羊之一，讓趙怡翔成為領頭羊隊伍中最好的戰將，為台北市民服務。

▲▼民進黨台北市議員阮昭雄、台北市議員參選人趙怡翔16日舉行聯合服務處開幕茶會，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟到場力挺。（圖／取自阮昭雄臉書）

▲民進黨台北市議員阮昭雄。（圖／取自阮昭雄臉書）

阮昭雄則提及，很多人都不知道趙怡翔是大安區的人，他的阿嬤以前在敦化南路開牛肉麵店、自己就住在師大商圈附近，趙怡翔毅然決然回到故鄉，他認為一個年輕人可以選擇當時出生的故鄉，並且願意從基層做起，這是非常感動的一件事情。

阮昭雄認為，趙怡翔應該跟著王閔生、簡舒培一起進入議會，也接續范雲、謝佩芬的經營，繼續在這邊讓更多好朋友知道，民進黨是一個負責任的政黨，「我們提出最好、最棒的人選，來給人民選擇，到議會相信表現也不會讓大家失望」。

趙怡翔說明，今天回到大安文山區選舉，他其實都在思考跟著蔡英文這麼多年，「我能為大安文山區貢獻的是什麼」，在經過非常仔細的思考之後，自己才有參選的動作，因為他認為參選一定要有意義，政治、參選如果沒有意義的話，「我們作為一個民主社會，這是一個不健康的生態」。

趙怡翔表示，今天是聯合服務處的開幕，他跟阮昭雄這幾個月來在跑選舉，「我覺得服務處的本根就是服務兩個字，所以服務一定會做到」，服務處現在已經有免費的法律諮詢，歡迎選民可以都進來泡咖啡、聊天或談政策，「我也向大家承諾，我未來一定會做到服務兩個字」。

趙怡翔也說，今天有很多同選區的議員為他加油打氣，大家都是為了民進黨團結一致，也希望藉由大家的能力，可以多為民進黨創下在大安文山區的奇蹟、多贏得幾席空間，並且希望未來可以贏得台北市長選舉，讓民進黨展現綠色執政的優勢跟用心。

▼阮昭雄、趙怡翔舉行聯合服務處開幕茶會。（圖／取自阮昭雄臉書）

▲▼民進黨台北市議員阮昭雄、台北市議員參選人趙怡翔16日舉行聯合服務處開幕茶會，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟到場力挺。（圖／取自阮昭雄臉書）

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