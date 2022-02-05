金曲天后教唱歌、練台客語、學發聲　綠新人備戰2022花招百出

▲去年本土疫情趨緩期間，雙北市議員擬參選人紛紛展開站路口行程。（圖／顏蔚慈提供）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步近逼，民進黨各派系都有新人加入初選戰局，儘管因疫情無法跑攤、送紅包，仍積極備戰充實自己的實力。有意角逐台北市大安、文山選區議員提名的英系新人陳聖文透露，疫情期間派系辦「線上課」，學做組織、摺蓮花，甚至請到金曲台語歌后詹雅雯教唱歌技巧；桃園市青年局前局長顏蔚慈投入新北市三重、蘆洲選區初選後，也拜託資深廣播主持人吳羚教發聲，確保站路口自我介紹時不「燒聲」。

▲陳聖文向民眾拜票。（圖／翻攝自陳聖文臉書）

把握疫情三級警戒時間 英系組織「新人魔鬼訓練」線上補習課

陳聖文是台灣知名殯葬業仁本集團二代，年僅24歲，自前年就宣布投入初選，積極拜訪選民、累積知名度。他透露，去年疫情三級警戒期間，由於沒有辦法跑地方活動，派系安排一連串視訊「魔鬼訓練」課程，由立委羅致政手把手教組織經營，分享與里長、廟宇、職業工會搏感情的經驗，談到要謹記「真心相待」原則，或請助理先去活動會場確定出席名單，讓候選人到場時可以準確認人、叫名字打招呼等。

陳聖文說，曾操盤多場全國大選的民進黨前秘書長洪耀福也分享《孫子兵法》，例如「善戰者，致人而不致於人」、「凡先處戰地而待敵者佚，後處戰地而趨戰者勞」，以政治議題來說，代表別人要踏入自己開創的話題和活動，可能就比較不利，而面對別人發起的行動，若是一昧跟風可能也不利，或者不適用於自己。

此外，英系也為新人安排「唱歌課」和「摺蓮花課」，陳聖文說，詹雅雯教新人如何用「丹田」唱歌，也能延伸使用到講話用「丹田」，至於摺蓮花則是請仁本集團同仁教學，因為選舉期間多少會遇到地方朋友做七，與其硬聊天、多講多錯，不如真心誠意、安安靜靜地摺一朵蓮花，陪伴家屬之外，也能代表對往生者的心意。

顏蔚慈找主持一姐教發聲 請益前輩體悟：新人臉皮不能薄

顏蔚慈去年9月離開服務8年的桃園市，宣布將角逐2022年新北市三重、蘆洲區初選，她談及，為了打開知名度，疫情警戒尚未升級前，每天早上都會去捷運站外、菜市場打招呼，最初沒有訓練「硬講」講到燒聲，後來趕緊拜託吳羚教導如何發聲，練習不會傷喉嚨的講話方式，包括講話前先暖身、使用丹田發聲、講話的嘴型等，也可以將舌頭頂在上顎，讓喉嚨可以放開，做下巴肌肉練習，且吃飯忌辣、有胡椒、太甜的食物。

此外，在心理層面，新系前輩、民進黨前立委段宜康和民進黨立委吳思瑤都有特別給予顏蔚慈叮嚀，包括新人一定不能臉皮薄，必須勤走、讓更多人看見。她分享，前陣子疫情趨緩期間，到三重、蘆洲幾個主要餐廳時，民眾對於新人要選舉都會表達好奇，她就會逐桌拜訪致意，甚至因此有民眾主動邀約吃薑母鴨等。

▲帶著麥克風在菜市場發面紙，是防疫警戒升級前，顏蔚慈每日必備功課。（圖／顏蔚慈提供）

黃韋鈞靠主持公投活動練台語 取綽號「黃圍巾」增知名度

行政院長蘇貞昌競選新北市長期間的發言人黃韋鈞，去年宣布投入新北市五股、泰山、林口選區初選，2016年就參與民進黨立委蘇巧慧服務團隊的他，以「最有經驗的新人」自許。他說，因為過去的工作經驗，本來就與地方有很多接觸，因此對地方事務並不陌生，不過，還是透過公投宣講機會訓練自己的台語流暢度。

黃韋鈞說，雖然他本來就會說台語，但是面對「藻礁」等專有名詞，還是必須向前輩請益，團隊也做了4支台語解說版本的公投宣傳影片，使用標準閩南語用字，說明為什麼不同意4個公投案，此外，他也透過過去前輩們主持造勢晚會的影片，學習如何擔任造勢場的主持人，拿麥克風、激發群眾的熱情。

「因為我的名字黃韋鈞有點難記，所以我還想了『黃圍巾』的諧音梗」，他笑說，結果這個構想在婆婆媽媽支持者之間迴響熱烈，增加自己的知名度，也可藉此讓支持者認識自己過去的經歷等。

▲黃韋鈞透過「黃圍巾」綽號，在選區內打出知名度。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）

「口譯哥」趙怡翔練台語也學客語 跑完行程回家看八點檔「惡補」

曾擔任駐美代表處政治組組長，去年返台宣布角逐台北市大安、文山議員的趙怡翔透露，台語對選舉、與民眾搏感情真的很重要，以前他是「聽得懂但不太會說」，現在也透過看台語八點檔、行程中與助理講台語、背單字，補強自己的台語實力；此外，由於選區內有很多客家人，他也拜託出身自苗栗的太太進行客語教學，「基本上要有基本的溝通，希望變更流利。」

趙怡翔也說，湧言會近期安排一系列政策拜訪行程，針對都市規劃、居住政策、公園綠地、交通等議題，請教各界前輩，未來也將陸續提出政見和政策主張，盼藉此與其他參選人做出區隔。

另外，由於他本身擁有駐外經驗，支持者也期待他提出針對城市外交的主張，舉例來說，因為目前台北的城市外交僅限於雙城論壇，未來也許也能與更多理念相近國家、城市互動，例如與日本東京結為姊妹市等，「外交跟地方政治很類似，做事情都不分藍綠」，因為外交就是代表國家出去，相對地，道路安全、居住政策、教育議題也不會分藍綠。

▲趙怡翔今年新年準備「暖兆怡翔」春聯。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

林佳龍幫正國會新人做心理輔導 卓冠廷為體態重訓甩肉

31歲的台日混血正妹山田摩衣近期宣布參選新北市板橋市議員，引發熱烈討論。她笑說，交通部長林佳龍親自為這次11位「台灣正青」青年議員參選人進行「心理輔導」，特別叮嚀面對選戰可能遇到紛紛擾擾，但都要保持平常心，照自己的節奏走下去。

山田摩衣談及，過去有幫忙其他候選人輔選經驗，不過現在改成自己跑、自己站路口，許多民眾看到她的日本名字，都會特別停下來看，甚至問她「（知名日本女演員）新垣結衣是你姊姊嗎？」或者聯想到AV女優波多野結衣的名字，還有民眾驚呼：「山田摩衣是不是日本衣服牌子！」「妳跟山口組有什麼關係？」而她則會不厭其煩地解釋好幾次說，因為爸爸是日本人、媽媽是台灣人才有日本名字。

▲山田摩衣因特殊的名字，常激起民眾的好奇心。（圖／山田摩衣提供）

台中市前新聞局長卓冠廷去年赴美攻讀柏克萊加利福尼亞大學公共事務碩士，完成學業返台後，宣布角逐新北市土城、樹林、三峽、鶯歌選區議員提名，他說，選舉有兩件事情只能靠自己：一是維持體態，二是講台語。

為了把在美國期間養起來的肉甩掉，同時也保持健康，卓冠廷透露，他人生首度開始嘗試認真跑健身房，目前看起來略有成效，回家時也和太太、立法院顧問洪慈庸練習講台語，終於找到之前常講台語的感覺，同時也要「找回感覺」，重新調整掌握議題的速度，逼自己趕快上戰場，包括每天猜電視政論節目的題目、事先準備相關資料等，都是新人參選基礎功課。

▼拜訪選區民眾、重訓維持體態都是卓冠廷努力的方向。（圖／卓冠廷提供，下圖同）