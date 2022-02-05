　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金曲天后教唱歌、練台客語、學發聲　綠新人備戰2022花招百出

▲▼新北市議員擬參選人顏蔚慈。（圖／顏蔚慈提供）

▲去年本土疫情趨緩期間，雙北市議員擬參選人紛紛展開站路口行程。（圖／顏蔚慈提供）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步近逼，民進黨各派系都有新人加入初選戰局，儘管因疫情無法跑攤、送紅包，仍積極備戰充實自己的實力。有意角逐台北市大安、文山選區議員提名的英系新人陳聖文透露，疫情期間派系辦「線上課」，學做組織、摺蓮花，甚至請到金曲台語歌后詹雅雯教唱歌技巧；桃園市青年局前局長顏蔚慈投入新北市三重、蘆洲選區初選後，也拜託資深廣播主持人吳羚教發聲，確保站路口自我介紹時不「燒聲」。

▲▼台北市議員擬參選人陳聖文。（圖／翻攝自陳聖文臉書）

▲陳聖文向民眾拜票。（圖／翻攝自陳聖文臉書）

把握疫情三級警戒時間　英系組織「新人魔鬼訓練」線上補習課

陳聖文是台灣知名殯葬業仁本集團二代，年僅24歲，自前年就宣布投入初選，積極拜訪選民、累積知名度。他透露，去年疫情三級警戒期間，由於沒有辦法跑地方活動，派系安排一連串視訊「魔鬼訓練」課程，由立委羅致政手把手教組織經營，分享與里長、廟宇、職業工會搏感情的經驗，談到要謹記「真心相待」原則，或請助理先去活動會場確定出席名單，讓候選人到場時可以準確認人、叫名字打招呼等。

陳聖文說，曾操盤多場全國大選的民進黨前秘書長洪耀福也分享《孫子兵法》，例如「善戰者，致人而不致於人」、「凡先處戰地而待敵者佚，後處戰地而趨戰者勞」，以政治議題來說，代表別人要踏入自己開創的話題和活動，可能就比較不利，而面對別人發起的行動，若是一昧跟風可能也不利，或者不適用於自己。

此外，英系也為新人安排「唱歌課」和「摺蓮花課」，陳聖文說，詹雅雯教新人如何用「丹田」唱歌，也能延伸使用到講話用「丹田」，至於摺蓮花則是請仁本集團同仁教學，因為選舉期間多少會遇到地方朋友做七，與其硬聊天、多講多錯，不如真心誠意、安安靜靜地摺一朵蓮花，陪伴家屬之外，也能代表對往生者的心意。

顏蔚慈找主持一姐教發聲　請益前輩體悟：新人臉皮不能薄

顏蔚慈去年9月離開服務8年的桃園市，宣布將角逐2022年新北市三重、蘆洲區初選，她談及，為了打開知名度，疫情警戒尚未升級前，每天早上都會去捷運站外、菜市場打招呼，最初沒有訓練「硬講」講到燒聲，後來趕緊拜託吳羚教導如何發聲，練習不會傷喉嚨的講話方式，包括講話前先暖身、使用丹田發聲、講話的嘴型等，也可以將舌頭頂在上顎，讓喉嚨可以放開，做下巴肌肉練習，且吃飯忌辣、有胡椒、太甜的食物。

此外，在心理層面，新系前輩、民進黨前立委段宜康和民進黨立委吳思瑤都有特別給予顏蔚慈叮嚀，包括新人一定不能臉皮薄，必須勤走、讓更多人看見。她分享，前陣子疫情趨緩期間，到三重、蘆洲幾個主要餐廳時，民眾對於新人要選舉都會表達好奇，她就會逐桌拜訪致意，甚至因此有民眾主動邀約吃薑母鴨等。

▲▼新北市議員擬參選人顏蔚慈。（圖／顏蔚慈提供）

▲帶著麥克風在菜市場發面紙，是防疫警戒升級前，顏蔚慈每日必備功課。（圖／顏蔚慈提供）

黃韋鈞靠主持公投活動練台語　取綽號「黃圍巾」增知名度

行政院長蘇貞昌競選新北市長期間的發言人黃韋鈞，去年宣布投入新北市五股、泰山、林口選區初選，2016年就參與民進黨立委蘇巧慧服務團隊的他，以「最有經驗的新人」自許。他說，因為過去的工作經驗，本來就與地方有很多接觸，因此對地方事務並不陌生，不過，還是透過公投宣講機會訓練自己的台語流暢度。

黃韋鈞說，雖然他本來就會說台語，但是面對「藻礁」等專有名詞，還是必須向前輩請益，團隊也做了4支台語解說版本的公投宣傳影片，使用標準閩南語用字，說明為什麼不同意4個公投案，此外，他也透過過去前輩們主持造勢晚會的影片，學習如何擔任造勢場的主持人，拿麥克風、激發群眾的熱情。

「因為我的名字黃韋鈞有點難記，所以我還想了『黃圍巾』的諧音梗」，他笑說，結果這個構想在婆婆媽媽支持者之間迴響熱烈，增加自己的知名度，也可藉此讓支持者認識自己過去的經歷等。

▲▼新北市議員擬參選人黃韋鈞。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）

▲黃韋鈞透過「黃圍巾」綽號，在選區內打出知名度。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）

「口譯哥」趙怡翔練台語也學客語　跑完行程回家看八點檔「惡補」

曾擔任駐美代表處政治組組長，去年返台宣布角逐台北市大安、文山議員的趙怡翔透露，台語對選舉、與民眾搏感情真的很重要，以前他是「聽得懂但不太會說」，現在也透過看台語八點檔、行程中與助理講台語、背單字，補強自己的台語實力；此外，由於選區內有很多客家人，他也拜託出身自苗栗的太太進行客語教學，「基本上要有基本的溝通，希望變更流利。」

趙怡翔也說，湧言會近期安排一系列政策拜訪行程，針對都市規劃、居住政策、公園綠地、交通等議題，請教各界前輩，未來也將陸續提出政見和政策主張，盼藉此與其他參選人做出區隔。

另外，由於他本身擁有駐外經驗，支持者也期待他提出針對城市外交的主張，舉例來說，因為目前台北的城市外交僅限於雙城論壇，未來也許也能與更多理念相近國家、城市互動，例如與日本東京結為姊妹市等，「外交跟地方政治很類似，做事情都不分藍綠」，因為外交就是代表國家出去，相對地，道路安全、居住政策、教育議題也不會分藍綠。

▲▼台北市議員擬參選人趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

▲趙怡翔今年新年準備「暖兆怡翔」春聯。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

林佳龍幫正國會新人做心理輔導　卓冠廷為體態重訓甩肉

31歲的台日混血正妹山田摩衣近期宣布參選新北市板橋市議員，引發熱烈討論。她笑說，交通部長林佳龍親自為這次11位「台灣正青」青年議員參選人進行「心理輔導」，特別叮嚀面對選戰可能遇到紛紛擾擾，但都要保持平常心，照自己的節奏走下去。

山田摩衣談及，過去有幫忙其他候選人輔選經驗，不過現在改成自己跑、自己站路口，許多民眾看到她的日本名字，都會特別停下來看，甚至問她「（知名日本女演員）新垣結衣是你姊姊嗎？」或者聯想到AV女優波多野結衣的名字，還有民眾驚呼：「山田摩衣是不是日本衣服牌子！」「妳跟山口組有什麼關係？」而她則會不厭其煩地解釋好幾次說，因為爸爸是日本人、媽媽是台灣人才有日本名字。

▲▼新北市議員擬參選人山田摩衣。（圖／山田摩衣提供）

▲山田摩衣因特殊的名字，常激起民眾的好奇心。（圖／山田摩衣提供）

台中市前新聞局長卓冠廷去年赴美攻讀柏克萊加利福尼亞大學公共事務碩士，完成學業返台後，宣布角逐新北市土城、樹林、三峽、鶯歌選區議員提名，他說，選舉有兩件事情只能靠自己：一是維持體態，二是講台語。

為了把在美國期間養起來的肉甩掉，同時也保持健康，卓冠廷透露，他人生首度開始嘗試認真跑健身房，目前看起來略有成效，回家時也和太太、立法院顧問洪慈庸練習講台語，終於找到之前常講台語的感覺，同時也要「找回感覺」，重新調整掌握議題的速度，逼自己趕快上戰場，包括每天猜電視政論節目的題目、事先準備相關資料等，都是新人參選基礎功課。

▼拜訪選區民眾、重訓維持體態都是卓冠廷努力的方向。（圖／卓冠廷提供，下圖同）

▲▼新北市議員擬參選人卓冠廷。（圖／卓冠廷提供）

▲▼新北市議員擬參選人卓冠廷。（圖／卓冠廷提供）

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
單親媽五口租屋！房東「慘賠半年租金」　一查身分崩潰
性愛惹殺機！他新婚1週「狂墜60m懸崖」亡　竟是妻下毒手
挺7月孕肚回婆家　大姑「解釦偷摸」理由扯爆
「鋼琴女神」半脫褲「辣洩ㄦ字腰＋渾圓蜜桃」！　萬網被電暈
柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」　下場出爐
103歲人瑞被誤打第4劑！「爆發肺炎」1個月後死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

健康過好年！政院：善用智慧新科技落實居家健康管理

金曲天后教唱歌、練台客語、學發聲　綠新人備戰2022花招百出

新北春節4天6795人打疫苗　侯友宜：第3劑覆蓋率已逾二成五

柯文哲訪美行「遇疫情受阻」　周台竹揭備案：拓展台北市外交空間

回台參選？蕭美琴4字回應　陳以信笑虧：只怕由不得妳

駐瑞典代表處1人員確診　外交部：領務服務如常運作

您故鄉的洋蔥快死光啦！恆春半島連日降大雨　蔥農盼蔡英文幫幫忙

「滑手機跌倒」成NG行為第一名　北捷派「柴犬大使」提醒低頭族

2022猴對上牛　蔡上機稱蔡英文「登峰造極」卻用4字形容朱立倫

醜蔬果變身「永續鹹派」！　蔣萬安：環保從台北市開始

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

屁孩虎斑弟照三餐挑釁貓哥哥！毛毛手不安分狂騷擾...慘遭巴頭

老翁紫南宮外「穿新袈裟」化緣　被驅趕反嗆：要做這麼絕嗎？

沒在讓！兒子猜拳猜輸老爸　被認真彈耳朵痛到翻臉大哭

健康過好年！政院：善用智慧新科技落實居家健康管理

金曲天后教唱歌、練台客語、學發聲　綠新人備戰2022花招百出

新北春節4天6795人打疫苗　侯友宜：第3劑覆蓋率已逾二成五

柯文哲訪美行「遇疫情受阻」　周台竹揭備案：拓展台北市外交空間

回台參選？蕭美琴4字回應　陳以信笑虧：只怕由不得妳

駐瑞典代表處1人員確診　外交部：領務服務如常運作

您故鄉的洋蔥快死光啦！恆春半島連日降大雨　蔥農盼蔡英文幫幫忙

「滑手機跌倒」成NG行為第一名　北捷派「柴犬大使」提醒低頭族

2022猴對上牛　蔡上機稱蔡英文「登峰造極」卻用4字形容朱立倫

醜蔬果變身「永續鹹派」！　蔣萬安：環保從台北市開始

孫可芳愛情長跑13年　曝劉冠廷「隱藏個性」是關鍵！

買房人口「10年內斷崖式崩跌」！　內行曝1區超保值：快買

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

錯把小人當貴人！「鏡子照門窗」恐還擋財　型男命理師秒化解

單親媽五口租屋！房東「慘賠半年租金」　一查身分崩潰：超有錢

健康過好年！政院：善用智慧新科技落實居家健康管理

正妹的斜槓人生...台大畢業當麻豆兼拍賣官　付頭期款買房了

金曲天后教唱歌、練台客語、學發聲　綠新人備戰2022花招百出

退伍後更紅！　李俊昊、玉澤演、朴炯植回歸拍出「人生代表作」

日本新增確診「逾10萬例」　東京增2.1萬例多地創新高

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

新北延後開學？　侯友宜回應了

快檢查！第一代悠遊卡已過期　教你「一招神解」自動展期

快訊／女足多人確診　蔡英文令專機接回

北市暫不延後開學　黃珊珊：老師造冊施打

台灣女足接種3劑疫苗8人確診　外交部：2／6後專機接回

館長戳破黃郁婷「缺乏政治敏感度」：台灣人常識

倫敦大學證實有「電子論文」：蔡英文在1984年取得博士學位

先付1000變免費　五倍券政策「大轉彎」始末一次看

女足代表隊多人確診　周春米要求專機接送

「蔡英文治國能力比哈佛博士還強」　學者：一點也不懷疑她學歷

羅智強因她破繭而出　邱毅曝最佳選擇

影／共機嗆台灣空軍錄音檔曝　侵門踏戶竟反控「影響飛航安全」

蘇貞昌關心健康狀況　馮世寬回「已好多了！感謝溫馨關懷」

2021投過幾次票？　一年三場罷免案寫下歷史

更多熱門

相關新聞

山田摩衣累積10年經驗　童星挑戰最美選區

山田摩衣累積10年經驗　童星挑戰最美選區

立法院長游錫堃辦公室秘書山田摩衣以童星出身，日前宣布投入新北市議員選舉的她，過去曾參與多部音樂錄影帶及連續劇的演出，也由於其學經歷佳及外型出眾，讓新北市板橋區被封為「最美選區」。山田摩衣受訪時也透露，很多熱心的民眾想要幫她介紹男朋友，但是現在沒時間談感情。

蔡易餘與合體山田摩衣　簡單拳擊健身甩油

蔡易餘與合體山田摩衣　簡單拳擊健身甩油

「北大林依晨」送福利！　餐酒館報3人名就送蘭姆酒SHOT

「北大林依晨」送福利！　餐酒館報3人名就送蘭姆酒SHOT

IG網紅打卡新址「留白計畫」　卓冠廷帶妻親訪要把台中經驗帶回鄉

IG網紅打卡新址「留白計畫」　卓冠廷帶妻親訪要把台中經驗帶回鄉

卓冠廷跟奧運拳擊國手林郁婷拜師　打完一套他累到狂喊休息

卓冠廷跟奧運拳擊國手林郁婷拜師　打完一套他累到狂喊休息

關鍵字：

民進黨陳聖文趙怡翔顏蔚慈黃韋鈞卓冠廷山田摩衣

讀者迴響

熱門新聞

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

待在家！下波全台雨勢最大時間曝　恐又有冷氣團

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

快訊／增40例本土！另增32例境外移入

2022「3星座」谷底大翻身！這星座最衰

蕭淑慎尪PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網狂恭喜

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

小姑回娘家只包200元　4舉動氣炸大嫂

最想住台北哪一區？

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

「過年最邪門遊戲」50玩到6萬7000元！釣苦主慘哭

更多

最夯影音

更多
揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...
大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面