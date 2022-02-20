葉元之唯一支持李四川　「適合現在千瘡百孔、基礎建設爛的高雄」

▲前高雄副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

各黨派人馬積極布局年底九合一大選，對於高雄首長一役，現任市長陳其邁力拼連任，泛藍陣營則有北市議員羅智強、前高雄副市長李四川、無黨籍立委高金素梅被點名，對此，新北議員葉元之表示，自己認為李四川是最佳人選，「因為他比較務實，屬性很適合現在千瘡百孔、基礎建設爛的高雄。」

葉元之指出，國民黨提名一定是尊重在地，就我所知，高雄在地議員還蠻焦慮的，上次因為韓流，高雄市議員選得非常好，甚至拿到議長位置，如果這次候選人沒辦法跟當時的韓國瑜一樣好，席次肯定會掉，因此他們對市長提名人選非常關注。

對於藍營高雄市長候選人，葉元之表示，包括李四川、高金素梅、羅智強等都有被點名，「我覺得要找李四川，因為他比較務實，屬性很適合現在千瘡百孔、基礎建設爛的高雄。」

葉元之指出，很多人質疑李四川沒有意願，但李最近臉書許多貼文都顯示他心繫高雄，現在就差一份感動把他找出來，「當初馬英九要找李四川當行政院秘書長，他也不去，但不能放棄，要一直勸他。」

葉元之表示，如果李四川因為家庭、身體因素真的不行，高金素梅也是一個很好的人選，綠營最近一直批評高金空降，但高雄幾乎都是空降兵，包含謝長廷、陳菊都是，「如果民進黨真的這麼討厭空降，那拜託新北市不要找空降來選，讓蘇巧慧來選。」

葉元之表示，李四川不只當過高雄市副市長，亦曾擔任新北市副市長，只是李四川在臉書談論高雄的次數更多，顯見李四川心繫高雄，應該說服李四川投入年底高雄市長選舉。