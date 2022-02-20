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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營操盤手從金溥聰變傅崑萁　徐巧芯：這落差未免太大了！

▲▼罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）

▲北市議員徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨「中央選舉提名委員會」名單日前出爐，但新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠等人都婉拒參加，更傳出將由甫恢復黨籍的傅崑萁擔任操盤手，對此，北市議員徐巧芯20日受訪時表示，馬英九時代操盤手是金溥聰，到朱立倫就變成傅崑萁，「這個落差未免也有點太大了。」

國民黨成立「中央選舉提名委員會」，由黨主席朱立倫任召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等，將負責審核提名人選作業，不過，侯友宜、盧秀燕都以「不宜球員兼裁判」為由婉拒加入。

據報導指出，對於選舉提名委員會名單，徐巧芯說，朱立倫這陣子以來都非常倚重傅崐萁，這樣的安排也在意料之內，但成員是不是可以給縣市長更大的空間，甚至成員人選應該由市長們來推薦，才能在提名做也裡面擁有實際的權利，因為地方才是最了解狀況的。

徐巧芯表示，但現在會報小組裡面都是前任，但現在政治情勢變化很快，雖然侯、盧不希望球員兼裁判，但如果是他們推薦的人進入小組，也能兼顧擴大決策圈。

國民黨16日舉行中常會，黨主席朱立倫表示將討論「111年直轄市議員選舉候選人特別辦法」，確定續推2018年「N+1」提名制度，青年、新人加權會「創歷史新高」，更一再強調不是兩成也不是五成，「最高可以加倍、加到百分之百」，鼓勵新人投入選戰。

根據辦法規定，35歲以下青年，民意調查結果得加權百分之70；36歲至40歲的登記參選者，民意調查結果得加權百分之50。另外，為鼓勵新人參選，新人的民意調查結果得加權百分之30，亦即35歲以下又符合新人資格，最高得加權至百分之百。

對於新人加權比例百分之百，徐巧芯表示，自己支持國民黨給年輕人加權，但同時也必須兼顧平衡，包括資深幕僚、實力原則，因為最後大家還是要面對大選的競爭，「如果初選出線的新人實力不夠強，最後選舉關頭很有可能變成犧牲品。」

徐巧芯指出，這次比較大的爭議是一次加了很多分，導致40歲以上的幕僚這一代是受到比較大的損害的，例如國民黨文傳會副主委黃子哲表現非常好，但因為已經初選過一次，再加上年齡，所以這次是沒有加到分的情況下，「即便新人沒有他的知名度卻因為多加100%就出線，大家必須思考這對候選人真的好嗎？」

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