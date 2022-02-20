高雄輕軌遭撞影片曝！騎士搶快闖紅燈肇逃...恐噴25萬

台灣燈會主燈大戲《船愛》全球首演破紀錄的序場，在高雄這個海洋都市，透過蓬勃大氣的場面、恢弘壯觀的陣容，演繹臺灣島嶼最海派與柔情似水的歷史與傳說，點亮更多元的創作視角。吸引近萬人湧進衛武營，不僅在演出陣容上突破了臺灣有史以來的紀錄，在表演藝術界也是再創線上、線下新局面。