高雄輕軌遭撞影片曝！騎士搶快闖紅燈肇逃...恐噴25萬

記者吳奕靖／高雄報導
高雄輕軌在19日晚間在大公路發生擦撞，結果肇事者跑了，高雄捷運指控是一名電動車騎士闖紅燈才釀禍，而且強調會追究到底，初步估算賠償金額超過25萬。
▲高捷輕軌被撞，高捷公司表示會求償到底，初估金額超過25萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
高雄捷運公司表示，19日晚間19點39分，輕軌下行列車行經C16文武聖殿站與C15壽山公園站站間時，就在大公路口遭機車擦撞，當時列車為綠燈可通行狀態，司機員立即機警緊急停車，車上乘客沒有受傷，機車騎士疑似肇事逃逸。車上旅客清車後步行返回C16車站月台。
▲高捷輕軌被撞，高捷公司表示會求償到底，初估金額超過25萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
本事故初步判斷為機車騎士未遵守交通號誌燈號闖紅燈，輕軌列車前方車頭有局部損傷，車禍發生12分鐘之後，經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修。目前正線已恢復正常營運。
對此，高捷公司表示：肇事車輛疑似為電動自行車，另外針對肇事者的行為，高雄市政府捷運工程局與高捷公司將依法追究絕不寬貸，將會求償到底，初步估算賠償金額為「飾版部分若為更換新品修復，金額約需25萬，藝術膠帶部分，則需由創作單位另行評估」。
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