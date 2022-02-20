萬人喝采！台灣燈會主燈大戲《船愛》震撼出航　史哲讚創新局　

▲高雄衛武營燈會演出《船愛》 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣燈會主燈大戲《船愛》全球首演破紀錄的序場，在高雄這個海洋都市，透過蓬勃大氣的場面、恢弘壯觀的陣容，演繹臺灣島嶼最海派與柔情似水的歷史與傳說，點亮更多元的創作視角，吸引近萬人湧進衛武營，不僅在演出陣容上突破了臺灣有史以來的紀錄，在表演藝術界也是再創線上、線下新局面！首演在衛武營國家藝術中心前登場，格外引起戲迷觀眾共襄盛舉，共同獻上熱烈喝采。

2月18日，白天不賞燈，但一群一群人們湧入衛武營，他們進場就是希望佔個好位置，期待用最棒的視角，看台上演員們共創這歷史性的一刻。當天空泛黑，在城市森林的音律中，一聲船鳴拉開序幕，主燈，是一齣戲！透過蓬勃大氣的場面，演繹臺灣島嶼最海派與柔情似水的歷史、傳說，大船出港龐大的編制與場面、展開驚人陣容，也引來觀眾的連聲喝采。

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▲高雄衛武營燈會演出《船愛》 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市府副市長史哲18日晚間到場全程觀賞船愛首演，並代表市長陳其邁以及市府團隊獻花給全體演員以及製作演出團隊，他表示：「《船愛》在衛武營這艘大船前，展演這塊土地上從大航海時代海賊開台四百年來的傳奇，喚起我們都是來自於海洋的記憶。史無前例超過600人的編制，場面調度打破邊際限制、以天地為幕，呈現臺灣最大的表演藝術量體。讓燈會不只是燈光效果，也跨域到表演藝術領域，也為台灣燈會開創新的局面。」

首演圓滿完成後，史哲也特別邀請主創導演群總導演李小平、副導演殷青群、劉建華跟編劇劉建幗和各團天王天后和表演藝術名家一起直奔愛河灣燈區欣賞《聚光臺灣 虎星高照》無人機展演，來不及卸妝的天王天后都看得讚嘆不已！，形成一幕「燈會大戲看燈會大戲」的歷史性有趣畫面。

▲高雄衛武營燈會演出《船愛》 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

《船愛》19、20兩天持續演出，主辦單位溫馨提醒，到場觀賞演出請務必配合場地規劃分區，自備野餐墊或使用主辦單位準備的座椅入座。並請所有觀眾互相提醒坐下欣賞全場演出，避免遮擋視角，讓觀眾都能一起共享、一起驚艷《船愛》的每一個精心場面安排。戲迷到現場欣賞《船愛》演出不需預約，到場前請先至「燈會智慧防疫平台」註冊「燈會碼」，同時將「2022台灣燈會在高雄官方LINE帳號」加入好友，能夠實名防疫，也能透過以Line Beacon推播或得展演活動最新資訊。另外，燈會周邊不提供停車位，請運用大眾交通工具到場參與。更多入場資訊、直播平台與相關防疫燈會碼指引，請至臺灣燈會官網查詢 https://tw-light.tw。