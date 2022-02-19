▲國際扶輪社捐300萬行動診療車，為居家社會服務貢獻心力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

國際扶輪3490地區已經舉辦13年的「愛的輪轉慈善音樂會」，為遵守防疫措施，今年縮小規模選擇18日在新北市政府三樓的「多功能演藝廳集會堂」舉辦，音樂會中更結合承辦社五工扶輪社全球獎助金計畫，捐贈新北市立聯合醫院3百萬「行動診療車乙輛及彩色超音波乙台」，期望為居家社會服務盡一份心力。

國際扶輪3490地區已連續13年舉辦「愛的輪轉慈善音樂會」，今年因為疫情防疫的關係，雖然縮小規模辦理，特別邀請朱海君、張秀卿、南方二重唱等多位金曲歌后等重量級藝人，超級紅人榜被譽為十年難遇的醇美嗓音樂天歌姬陳衣宸、台語金曲推手周韋杰、大立電視歐巴劉家榮、超越Life樂團、彤心舞藝坊等，讓大家再次回味橫跨經典懷舊年代，重溫舊時光。

新北市長侯友宜也特別出席捐贈儀式，與來自國際扶輪3490地區新北、基隆、宜蘭花蓮等各分區的扶輪社友一起同歡，更感謝扶輪社的解囊相助，為新北市長照居家醫療注入更多的資源，新北市29個行政區，全市土地面積2052平方公里，行動醫療車可以跑遍新北市的大街小巷，服務更多居家不方便的長者及市民。

▲新北市長侯友宜也特別出席捐贈儀式。

國際扶輪3490地區「愛的輪轉慈善音樂會」籌備委員會主委何長發表示，這13年來慈善音樂會是提供身心障礙朋友一個自立更生，展現才華的表演舞台，多年來在許多不同的場合，連結更多元的演出團體，就是以慈善為出發，公益為主的社會服務，結合承辦社五工扶輪社全球獎助金計畫，捐贈新北市立聯合醫院「行動診療車乙輛暨彩色超音波乙台」。

新北市立聯合醫院社區醫學部護理長塗盈秀表示，醫院有很多的中低收入的個案，他想來申請居家護理，可是他們考量到交通費的部分，最後都會作罷算了！下雨天的時候，其實臥床個案推出門其實是一件非常不方便的事，所以會導致個案無法固定回診。

因此，新北市立聯合醫院家庭醫學科主任張兆宏說，這時候就需要一些居家醫療介入，維持他們更好的醫療品質，團隊還可以提供給家屬做更好的居家指導，像比如，很多長期臥床的家人，有一些腸子蠕動不佳的情況，或是產生一些腹水，這時候我們就需要一台超音波，看有沒有一些可能的肝硬化、看他的腸子是不是蠕動的好不好，這都是我們可以經由超音波來給予病人一個很大的幫助。

▲國際扶輪3490地區總監黃文龍。

新北市立聯合醫院院長項正川特別感謝國際扶輪3490地區對醫院的支持，這次的行動診療車捐贈，裡面還附帶了行動的portable超音波，在這個載具上面可以到任何我們想去的地方，讓很多偏遠行動不便、臥床的弱勢團體，有一個很好的醫療品質提升的服務。

國際扶輪3490地區五工扶輪社社長陳燕宗表示，想要捐贈這台行動診療車，是看到很多我們的長照長者、弱勢的朋友，他們沒有辦法到醫院來就診，甚至臥床的病人延誤就醫，所以我們透過這一台行動診療車帶著醫療團隊包含醫生、護理人員及醫療儀器可以到病患的家中，讓醫療可以擴大服務，這是我們最初衷的一個想法。

特別受邀的國際扶輪社前總社長黃其光更讚賞3490地區為地區做出的貢獻給予肯定，3490地區總監黃文龍則表示，扶輪社是一個人道公益的團體，我們希望照顧到所有需要被照護的人，讓我們扶輪以服務改善人生，幸福愛轉不停，持續關懷弱勢，協助更多長輩與行動不便的民眾，拋磚引玉回饋社會，造福社會大眾。

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