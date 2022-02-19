快訊／宗教聚餐團＋4　3同住家人陰轉陽、板橋某國中學生染疫

▲0219新北疫情，案19816個案關係圖。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市19日新增3例居隔陰轉陽、1例居隔採檢陽性個案，皆與北市用餐、KTV聚會相關，包括昨天確診夫妻的3名同住家人，以及昨日板橋某國中確診個案的同班同學。

衛生局進一步說明，案20066、20067、20068都住在永和區，是案19928、19929的同住家人，皆為台北市餐廳KTV群聚案的接觸者。2/13和家人一同在北市某餐廳用餐，未參與後續KTV聚會，2/16遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR皆為陰性，2/18居隔期間因為其中一人出現症狀，經採檢三人PCR轉為陽性，轉收治專責病房治療。

案20066為60多歲女性，是昨天案19928的母親，已接種2劑疫苗，2/18居隔期間出現喉嚨痛、發燒症狀，Ct值13.75；而案20067為4歲男性，無症狀，Ct值21.79；案20068為1歲男童，無症狀，Ct值21.62。

另外，案20019為板橋某國中確診個案（案19951）的同班同學，10多歲男性，未接種疫苗，2/17遭匡列接觸者居家隔離，Ct值35，收治專責病房治療。新北匡列家人及補習班等相關接觸者共143人，其中5名家人及134名同班上課學生及老師，共139人採檢均為陰性。