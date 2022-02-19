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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北議員談「缺蛋」遭民眾留言性騷擾　她怒向臉書檢舉了

▲國民黨「護台灣、保民主、拚未來」全代會前記者會，發言人江怡臻。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市議員江怡臻。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／新北報導

國民黨主席朱立倫昨在臉書發文指出，薪資成長趕不上物價飛漲，批評蔡英文政府不知人間疾苦。新北市議員、國民黨發言人江怡臻在貼文下方留言，竟遭網友留言性騷擾，內容提及「買不到雞蛋，我這邊有兩顆」等，對此，江怡臻已向臉書提出檢舉，也呼籲大家評價女性政治人物時，能多多關注問政及論述表現，而不是只看相貌，更不應惡意猥褻或騷擾。

▲▼國民黨新北市議員江怡臻遭民眾臉書留言性騷擾。（圖／國民黨提供）

▲國民黨新北市議員江怡臻遭民眾臉書留言性騷擾。（圖／國民黨提供）

江怡臻在朱立倫臉書貼文下留言，「食物類價格漲很兇，有的基本需求也缺，真的意想不到生活中會缺雞蛋！！」該則留言有不少網友按讚、回覆，不料，其中一名網友竟留言性騷擾，內容為「妳好正喔！好想跟妳做......朋友，如果妳沒有蛋，我這邊有兩顆，隨時都可以給妳，如果再不夠，我可以隨時送給妳，我家附近到處都買得到！」

▲▼國民黨新北市議員江怡臻遭民眾臉書留言性騷擾。（圖／國民黨提供）

江怡臻表示，在性別平等的社會中，大家都應該更尊重彼此，女性公眾人物相當容易收到類似的騷擾言論，這時絕對不能妥協，也不能沈默，反而要勇敢的站出來，讓社會變得更加性別平等。江怡臻指出，第一時間已經向臉書提出檢舉。

江怡臻指出，生活中不少人容易收到性騷擾的留言，像是評論長相或是身材，甚至還會有人以惡意的性別羞辱言論攻擊自己不喜歡的人，女性政治人物更是容易收到。她也說，不論民眾是支持或是反對，都不應該用性騷擾的方式表達自己的意見，呼籲社會大眾加強性別意識，用更性別友善的言論在社群上互動，也希望未來不要再有任何類似言論加諸在其他人身上。

江怡臻說，希望大家在評價女性政治人物的時候，能多多關注問政以及論述上的表現，而不是只看相貌，也不應該惡意猥褻或騷擾，進而忽視每個人的專業表現。

江怡臻表示，希望台灣社會能夠朝向更平等、更多元的路邁進，讓大家更重視女性在社會上的困境，每個人都應該一起努力，不分黨派也不分意識形態，這是全民都要追求的價值。

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新北江怡臻性騷擾

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