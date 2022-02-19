LIVE／板橋某國中增1學生確診　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

新北板橋某國中學生因接觸宗教團體聚餐確診，再傳染給同班同學，全校停課14天至3月3日。對此，新北市長侯友宜19日召開疫情記者會說明最新疫情狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

新北衛生局昨（18日）晚證實，板橋某國中學生（案19951）因為與北市餐廳、KTV聚會接觸確診，同班級29名學生及14名教職員匡列居家隔離，並進行採檢，其中同班級一名學生PCR採檢結果為陽性、Ct值35。

侯友宜19日上午受訪時表示，板橋某國中學生確診後，擴大匡列採檢43人，找到一個陽性，也就是該國中有2人確診，全校停課14天。針對宗教團體80人聚餐、唱KTV，全台各地都有確診個案出現，新北必須全面戒備、嚴陣以待，快速匡列採檢做到乾淨利落，防堵這一波疫情。

根據新北教育局昨日公布，新北市校園停課標準按照中央規定，1班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課14天；1校有2位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課14天。衛生局表示，板橋該校同班級有1名學生確診及1名學生採檢陽性，因此該校自即日起全校停課14天至3月3日，停課期間學校實施線上教學。

▲新北疫情0218。（圖／新北市府提供）