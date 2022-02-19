快訊／被同學傳染！板橋某國中生足跡曝　搭板南線在這兩站上下車

記者蘇晏男／新北報導

新北市板橋某國中生（案19951）因宗教團體聚餐確診，其1名被匡列的同班同學（案20019）也染疫，全校停課14天至3月3日。新北市府19日進一步公布案20019確診足跡，曾在2/14-2/17早上搭乘捷運板南線，自亞東醫院站上車後於新埔站下車，另於2/17下午有一次同場域回程足跡。

新北市18日新增1名集中檢疫中心護理師確診（案20020）、1人居格採陽、3人居格陰轉陽案例。針對居格採陽部分，新北市長侯友宜指出，是板橋某國中確診學生的同班同學，當時匡列43人，其中1人採陽，其餘都陰性；因此個案，昨天傍晚已通知學校要全校停課14天。

另外，案20019是1名10多歲男性，未接種疫苗，2/17遭匡列接觸者居家隔離，Ct值35，收治專責病房治療。新北匡列其家人及補習班等相關接觸者共143人，其中5名家人及134名同班上課學生及老師，共139人採檢均為陰性。

對於案20019足跡，新北市衛生局長陳潤秋表示，該國中生足跡非常簡單，最主要就是上學。

此次足跡也新增台北市案19816（台北市房屋代銷人員）足跡，曾在2/6晚上6時49分至7時20分到永和頂溪站的小螺波餐飲股份有限公司。

▼案19816、20019新北公共場所足跡。（圖／新北市政府提供）