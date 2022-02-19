屏東市玉皇宮236車2／20遶境枋寮　警加強安全維護

▲屏東市玉皇宮236台車遶境枋寮警分局轄內路線 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市玉皇宮玉皇上帝皇駕御巡於2月19日展開為期9天8夜行程，明(20日)將進入枋寮分局轄區，由於車輛多達236部、人數眾多，且行經轄內區各路段，枋寮警方將協助交通疏導及安全維護，建議用路人避開台17線遶境隊伍改道行駛台1線及屏185縣道沿山公路等替代道路，避免久候。

枋寮警方表示，據目前的路線圖，遶境隊伍將從台17線林邊大橋入轄，行經佳冬鄉各路段，由於路幅狹窄且車輛不易通行，枋警將加強前後路口兩端交通疏導，以維持遶境隊伍交通順暢；預計傍晚時段進入枋寮鄉台1線五岔路口，沿台1線右轉進入枋寮市區，行經德興路、保生路、金榮路及中山路至夜宿地點。

警方表示，玉皇宮遶境因車隊數量達236部，恐延伸長達5、6公里，且行經轄區台1及台17線重要路口，將由員警、義警及民防人員協助交通疏導，提醒用路人務必配合交管人員指揮管制，以維護遶境隊伍及省道交通順暢。

枋寮分局長黃政龍表示，疫情期間仍應配戴口罩，並配合相關防疫規定，另外呼籲各位用路人途中遇遶境隊伍造成交通壅塞時，請心平氣和相互禮讓，並多加利用本分局轄區台1線及屏185縣道沿山公路替代道路，避開壅塞路段，如造成不便敬請見諒。