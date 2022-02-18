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「邱姓河南堂忠實第」修復開館 百年宅第風華重現

▲「邱姓河南堂忠實第」修復18日重新開館 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲「邱姓河南堂忠實第」修復18日重新開館 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市區保存最完整的客家歷史建築「邱姓河南堂忠實第」，經1年多的修復，風華重現，18日重新開館，並以「火燒庄頭的故事」為主題的常設展，揭開百年大宅第的歷史價值。

▲「邱姓河南堂忠實第」修復18日重新開館 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲「邱姓河南堂忠實第」修復18日重新開館 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

屏東縣政府文化處表示，「邱姓河南堂忠實第」修復工程主要進行屋脊、屋面瓦作整修、牆體補強、排水系統改善、牆面粉刷，並找來傳統工藝匠師進行彩繪、泥塑及木構件等工藝裝飾修復。

▲「邱姓河南堂忠實第」修復18日重新開館 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲「邱姓河南堂忠實第」修復18日重新開館 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

文化處說，邱宅過去雖經多次修復，但都屬部份修繕，近年因天候造成淹水，以致建物受損保存不易，這次經文化部文資局核定補助1400多萬元經費，進行全區修復。

毗鄰中正國中的邱宅，為六堆抗日大總理邱鳳揚次子邱元壽家族之宅第，建於1915年、1918年完工，是一座橫向開展的二堂二橫的合院屋，在保留的過程中也曾一度面臨險被拆除的命運，後經多方人士奔走努力，2000年整修改設為鄉土藝術館，2003年間，屏東縣政府登錄為歷史建築，獲文化部評為「南台灣客家建築之精品」。

重新開館的邱姓河南堂忠實第，不只地方客家文化的展現，更承接文化傳承與教育推廣的使命，文化處也透由梳理在地歷史故事及生活軌跡的調查與採集之後，以「火燒庄頭的故事」為主題，為活化運用已逾20年的老宅第，延續並傳達傳統工藝之美與新生。

文化處說，19日上午10：30及下午3：30，由文資專家帶領大家走讀邱姓河南堂建築特色，報名資訊詳見文化處官網及臉書。

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