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方秋梅接任縣警局督察長　屏東縣警政史上女性第1人

▲方秋梅成為屏東縣警政史上首位女性督察長 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲方秋梅成為屏東縣警政史上首位女性督察長 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今(18)日下午4時舉行1督察長、6位分局長卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣長潘孟安蒞臨主持，局長劉印宮擔任監交人，多位民意代表與貴賓出席與會，場面簡單隆重。

▲方秋梅成為屏東縣警政史上首位女性督察長 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲方秋梅成為屏東縣警政史上首位女性督察長 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

新任督察長方秋梅，中央警察大學59期行政警察學系、國立高雄師範大學教育學研究所碩士畢業，歷任屏東縣政府警察局婦幼警察隊副隊長、秘書科科長、臺東縣警察局成功分局分局長、南投縣政府警察局埔里分局分局長、屏東縣政府警察局屏東分局分局長等重要職務。

▲方秋梅成為屏東縣警政史上首位女性督察長 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

新任屏東分局分局長黃國源，中央警察大學59期行政警察學系、警察政策研究所碩士畢業，歷任臺中市政府警察局第六分局交通組組長、屏東縣政府警察局枋寮分局分局長及潮州分局分局長等重要職務。

新任東港分局分局長張世儒，中央警察大學專修班64期行政警察科、嘉南藥理科技大學職業安全衛生研究所碩士畢業，歷任臺南市政府警察局歸仁分局交通組及防治組組長、嘉義縣警察布袋分局分局長等重要職務。

新任潮州分局分局長簡彥匡，中央警察大學59期刑事警察學系、刑事警察研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局六龜分局及楠梓分局督察組組長、屏東縣政府警察局枋寮分局分局長等重要職務。

新任內埔分局分局長莊順智，中央警察大學62期交通警察學系畢業，歷任臺南市政府警察局交通警察大隊行政組組長、第三分局行政組組長、南投縣政府警察局仁愛分局分局長等重要職務。

新任枋寮分局分局長黃政龍，中央警察大學64期行政管理學系、中原大學法律研究所碩士、中央警察大學警察政策研究所博士畢業，歷任桃園市政府警察局大溪分局秘書室主任、中壢分局保安民防組組長等重要職務。
新任恆春分局分局長林明波，中央警察大學67期行政管理學系、行政管理研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局左營分局督察組組長、行政科警務正、新興分局交通組組長等重要職務。

原任督察長劉明興榮陞臺中市政府警察局督察，東港分局分局長林文煜調任基隆市警察局第三分局分局長，內埔分局分局長蘇偉荃調任新竹市警察局第二分局分局長，恆春分局分局長陳至瑋調任嘉義縣警察局朴子分局分局長職務。

新任督察長方秋梅前於屏東分局分局長任內，屢破殺人、槍砲、搶奪、販毒、詐欺集團等重大刑案，協助辦理跨年晚會、熱帶農業博覽會及屏東燈會，熟稔警察各項工作，勇於任事，以身作則，獲拔擢屏東縣政府警察局督察長，成為屏東縣警政史上首位女性督察長。

縣長對新任督察長及分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，也對卸任分局長在工作上的表現給予高度肯定，期望借重各新任分局長才能與經驗，在既有堅實的基礎上，繼續領導所屬警察同仁，全心全力投入屏東縣的治安、交通維護工作，確保民眾生命、財產安全，營造「安居樂業，幸福屏東」的優質環境。

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