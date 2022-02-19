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老渣男「假冒醫師」色誘17女結婚！騙砲又騙錢　其實才高中畢業

▲▼老渣男「假冒醫師」色誘17女結婚！騙砲又騙錢　其實才高中畢業。（圖／翻攝自The New Indian Express）

▲騙婚渣男長相曝光，惡劣行徑引發輿論譁然。（圖／翻攝自The New Indian Express）

記者王佩翊／編譯

印度一名64歲男子經歷過1次失敗婚姻後，再婚娶了一名女醫師，沒想到近日卻被爆出，只有高中畢業的他竟在40多年來假冒成醫師與政府官員，騙了17名高知識份子的富裕女性結婚，並在「婚後」掏空對方的存款，直到2021年被其中一名受害者踢爆後，他的荒謬行徑才因此曝了光，並遭到警方逮捕。

根據《新印度快報》報導，印度64歲男子斯溫（Ramesh Chandra Swain）因為涉嫌騙婚多名女性，在14日遭到警方逮捕。身為家中長子的他1979年娶了第一任妻子，隨後便離婚，而不久後他也娶了一名醫師作為第二任妻子。他的母親更大讚，第二任妻子是一個很好的女人，兩人育有2個孩子，但是兒子斯溫自從離開村莊後，便長期不在家。

斯溫高中畢業後便到一名醫師的實驗室擔任助理，沒想到後來卻假冒為醫師，並開始在村莊內與附近地區開業看診，他在1990年離開村莊，到其他地方工作，然而事實上，他只是在全國各地尋找詐騙的對象。據悉，思溫居無定所，他會在各個地方尋找受過教育、家庭富裕且經濟地位較高的女性，並開始欺騙對方感情，對象從警察助理指揮官、保險公司副總、律師到老師，共計17名女性遭到騙婚。

斯溫先是假冒為醫師或是政府官員等高社經地位的身分，在交友網站上尋找下手對象，隨後再用感情攻勢融化對方，並要求結婚，待「婚後」再陸續將對方帳戶內的存款掏空。由於他沒有固定住處，經常在全國各地移動，因此警方也很難追蹤到他的行蹤。

斯溫的惡劣行徑長達40多年，包含他的父母與弟弟都不知道他竟然是一個大騙子，他們直到斯溫遭逮的消息被新聞報導後，才得知這個荒謬的謊言。遭斯溫騙婚的其中一名受害者2021年7月發現有異後，便通報警方。這名受害者2018年和斯溫結婚，兩人一起住了幾個月，然而直到家中傭人告訴她，其實枕邊人有過多次婚姻，整起事件才因此曝了光。

警方獲報後深入調查，發現一共有17名無辜女子受害，時間跨度長達40多年。警方歷經長期的調查與追捕，終於在14日將斯溫逮捕。據悉，斯溫不只騙婚，還涉及多起詐騙案，且積欠員工薪資。

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