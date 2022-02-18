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亞洲該「勇敢起來」開放邊境　AirAsia創辦人：鎖國已不合邏輯

▲▼馬來西亞亞洲航空（AirAsia）創辦人兼執行長費南德斯（Tony Fernandes）。（圖／路透）

▲亞洲航空（AirAsia）創辦人兼執行長費南德斯（Tony Fernandes）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

繼日本宣布3月解除「鎖國」縮短入境隔離天數後，亞洲最大廉航公司「亞洲航空」（AirAsia，下稱亞航）創辦人費南德斯（Tony Fernandes）也公開呼籲，亞洲政府「必須勇敢起來」開放邊境，「是時候深呼吸一口氣，評估事實了……關閉邊境不再符合邏輯，因為Omicron已經進入社會。」

根據BBC報導，經歷兩年嚴格的旅行限制後，新加坡國際航展（Singapore Airshow）今年於本周恢復舉辦。馬來西亞亞航創辦人兼執行長費南德斯在活動中表示，「政治人物們必須要勇敢起來了。」他認為，現在必須保護人民的生計與經濟，開放邊境意味著沒有隔離檢疫、不需填表或持續多次篩檢，「是時候向前看了，繼續我們的生活。」

▲▼AirAsia 亞航。（圖／AirAsia提供）

▲亞航創辦人呼籲各國政府開放「0檢疫」跨境旅遊。（圖／AirAsia提供）

報導提到，東南亞國家2019年的GDP約有12％來自跨境旅遊業收入，隔年卻遭受疫情嚴重打擊。與全球多數航空公司一樣，亞航在2020年出現鉅額虧損，但歐洲與北美廉航公司因2021年鬆綁旅行限制而出現反彈，例如愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）2021年Q3收入比去年同期增長2倍多，但亞航的同期收入卻下降3分之1，全年股價表現進一步下跌。

根據國際航空運輸協會（IATA）數據顯示，截至2021年底，亞太地區是世界唯一空中交通沒有任何顯著改善的地區，儘管新加坡等部分國家採取特定的疫苗接種旅行管道，以減少入境限制，但航班有限，而且機票往往更貴。專家認為，旅遊業短期內要復甦，還有許多工作要做，尤其是各國政府間應建立更有凝聚力的旅遊政策。

報導指出，全球幾乎所有最大的航空公司都出席新加坡航展，多數人對亞洲2022年的開放持謹慎樂觀態度。波音公司CEO科伯特（Ted Colbert）表示，要讓政府帶頭開放，「我們預計，區域間的旅遊很快就會恢復，到2023或2024年，整個市場將恢復正常。」費南德斯也說，「人們總是需要飛行，現在大家迫切希望前往普吉島或蘭卡威等地周末度假，當邊境完全開放時，將會出現許多報復性旅遊。」

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