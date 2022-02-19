120歲阿公好猛！街頭光屁激戰「前後衝刺」影片曝　目擊者興奮狂拍

▲自稱高齡120歲的印尼阿公在街頭激戰遭拍下。（圖／翻攝自推特／@bingungann）



記者張方瑀／綜合報導

印尼街頭近來有人目擊，有一名老阿公居然和女子在人行道上激戰，從曝光的影片可以看到，阿公把女子抵在鐵捲門上，下半身光著屁股不斷來回衝刺。更離奇的是，警方循線找到這名阿公後，他居然向警方表示，自己已經高齡120歲。

juancookk puekok

iki ning pinggir dalan yo

wong magelang mesti paham pic.twitter.com/mXiriL8HB2 — Mas uuL (@bingungann) February 16, 2022

根據《每日星報》報導，印尼馬格朗市（Magelang）街頭出現令人詫異的一幕，有民眾拍下一名阿公站在人行道，將一名女子緊緊抵在商店的鐵捲門上，光著屁股瘋狂來回衝刺，體力滿點直接上演活春宮。

警方發言人伊芙琳（Yolanda Evelyn）表示，警方透過影片內的線索找到這名阿公，他自稱已經高齡120歲，經查發現他依靠領取政府養老金度日，但真正的年齡還有待調查。據了解，與阿公翻雲覆雨的女子身分尚不清楚，有人說可能是在當地金飾店打工，或是在附近擔任清潔工的女性。

許多網友在看到影片後也紛紛歪樓表示，「這年紀還野戰真的太猛」、「完全看不出有120歲」、「年齡是謊報的吧」、「阿公真的沒有吃藍色小藥丸嗎？」

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