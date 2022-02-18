她喜懷2寶卻被逼墮胎！渣夫「沒準備好當爸」狂轟：怎麼沒吃避孕藥

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞女網友珠蒂（Jody Ang）在誕下第一個孩子8個月後，又意外懷上了第二胎，豈料丈夫竟以「自己未作好當爸爸的準備」為由，威逼珠蒂立刻墮胎，否則就要與她離婚，讓珠蒂氣得將2人的對話po上網，也引起網友熱議。

據當地媒體報導，珠蒂去年與丈夫做好懷孕準備後，在2021年5月迎來了第一個孩子。沒想到珠蒂在8個月後又懷上了第二個孩子，於是她高興地將驗孕棒的照片傳給丈夫，與丈夫分享喜悅。

豈料，丈夫在得知珠蒂意外懷孕後，竟冷淡地告訴她，自己有小孩後就失去了所有私人時間，讓他有感自己「還沒準備好當爸爸」，因此他不希望再有第二個小孩，讓珠蒂又驚又怒。

▲珠蒂懷上二胎後，居然被丈夫要求墮胎，還責備她為何不吃避孕藥。（圖／翻攝自TikTok／@jody_aky）

從珠蒂在TikTok上傳的對話可見，丈夫不斷在2人交涉的過程中，責怪珠蒂為何沒有服用避孕藥，甚至表示，孩子現在還只是一個細胞，若珠蒂立刻拿掉小孩，一切還來得及，但如果珠蒂不墮胎的話，他就要與珠蒂離婚。

傷心的珠蒂考慮到自己若與丈夫離婚，無論是從體力、精神或財力而言，她都沒有能力獨自養大2個小孩，最後只好忍痛終止懷孕。珠蒂表示，「我知道如果我堅持生下小孩，我的家人會很樂意幫我照顧他們，但我一點也不想加重家人的負擔，所以我只能做出這個殘忍的決定。」

影片在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的關注，大家紛紛對珠蒂的遭遇深表同情，也狠批她的丈夫「不負責任」，勸告珠蒂最好還是儘早離婚，離開渣男展開新的人生為妙。

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