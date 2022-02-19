泰國懂靠正妹聚人心！火辣女警身兼發言人超吸睛　曾經來台灣留學

▲泰國警方正妹發言人薇琪。（圖／翻攝自Sanook）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國警方近日召開多場記者會，然而大眾的眼光開始聚焦在男性警官身旁的女警，該名女警綁著一頭俐落秀髮，五官秀麗的姣好容顏、清爽可人的笑容，以及幫官員拿手機的專業形象獲得一片掌聲，因此她的鏡頭自然比身旁的官員多。令人訝異的是，該名正妹女警不僅會說中文，且還曾經來台灣留學。

根據泰媒《Sanook》，最近泰國警方召開多場記者會，不過電視機前的民眾們發現，泰國皇家警察發言人英約（Yingyot Thepchamnong）身旁經常站著穿上警察制服的女警，民眾們將注意力轉移至女警身上，原來該名正妹女警的名字是薇琪‧帕塔菈（Vikki Patara），只見她在麥克風前幫忙拿著手機，即便她戴上口罩，但人們深知她的外貌非常出色。

▼薇琪召開記者會時拿起手機的專業形象獲得矚目。（圖／翻攝自siamnews）

▲泰國女警發言人薇琪。（圖／翻攝自Tnews）

報導指出，其實薇琪不僅外型亮麗，事實上也有聰慧的頭腦，在學習外語上天賦異稟，她能夠說泰語、英語、華語，而薇琪過去甚至曾獲得當地政府獎學金來台灣留學，因此被泰國警方視為挽救人氣的「特效藥」。

不過，近來薇琪卻因為「網紅」身份而遭到泰國境內衛道人士非議。因為薇琪同時經營YouTube頻道、Instagram，還曾在平台上傳各種泳裝辣照，部份網友認為薇琪的行為不尊重警察這個身份。

▲薇琪的泳裝辣照遭受泰國保守人士批評。（圖／翻攝自Sanook）

對此，薇琪也有話要說。她表示火辣辣的泳裝美照是過去為了一項比賽而拍攝的，但後來因為諸多原因而放棄試鏡機會，「我喜歡嘗試新事物、喜歡走出舒適圈，為自己尋找機會。我從不認為自己身為警察，得需要拋下我的個性與喜好，以求適應這個充版刻板印象的保守社會。」

薇琪秉持著信念火辣開嗆，「究竟是誰會認為警察穿上泳衣就會變得不敬業、不靠譜？是在哈囉，現在已經是2022年，工作的專業度從來就不會因顏值而有所改變。我的父母從來就不介意在泳池穿泳衣，他們認為適合這個季節。」

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