不是Omicron的妹妹！研究：BA.2更具傳播力和致病性「需密切監測」

▲研究人員發現，BA.2的傳染力和致病性都比BA.1更強，認為人們不應再將其視為Omicron的亞變種，反而該為其重新命名。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

日本最新研究發現，有「Omicron妹妹」之稱的新冠亞變種BA.2，傳播力比BA.1更強，對先前的免疫也更具抵抗力，還可能引發嚴重疾病，因此專家認為，BA.2不應被視為與Omicron的亞變種，反而該擁有自己的希臘字母命名，並「被視為一種獨特的變種病毒」，進行密切監測。

綜合外媒報導，日本研究人員最近讓白老鼠曝露在BA.1和BA.2病毒後，發現BA.2的感染力比BA.1高出30%至50%，而且感染BA.2的白老鼠，肺功能惡化程度比感染BA.1的白老鼠更嚴重，顯示BA.2和Delta等變種病毒一樣，能夠引起嚴重疾病，且致病性比BA.1更強。

研究人員還發現，BA.2突破白老鼠先前免疫的機率也比BA.1高出了2.9倍，而BA.2的抗藥性也是BA.1的6.4倍，顯示BA.2很有可能會逃避疫苗所產生的免疫力，也對目前用於治療Omicron的單克隆抗體「Sotrocimab」具有抗藥性。

研究作者佐藤佳（Sato Kei）表示，相關研究證明，BA.2的威力比BA.1更強，因此人們不應將其視為Omicron的亞變種，反而應對其進行密切監測。未參與相關研究的華盛頓大學病毒學家富勒（Deborah Fuller）也指出，BA.2應該擁有自己的希臘字母命名，並「被視為一種獨特的變種病毒」。

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