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快訊／新北＋7！全與房屋代銷聚餐團相關　分布4個行政區

▲▼新北疫情0218。（圖／新北市府提供）

▲新北疫情0218。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市18日公布增加7例確診個案，分別為板橋區1人、永和區4人、新店區1人、中和區1人，皆與北市用餐、KTV聚會相關，衛生局匡列接觸者104人、居家隔離77人。

衛生局說明，案19951、19993、19994、19995、19996、19997、19998，7例皆為台北市案19816（台北市房屋代銷人員）的接觸者，（包含一對夫妻、一對父女及三名女性），2/13都一同在北市某餐廳用餐，隨後其中4人又一同到KTV聚會，遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR皆為陽性。

▲▼新北疫情0218。（圖／新北市府提供）

衛生局指出，案19951為10多歲女性，是一名國中生，2/16喉嚨痛、咳嗽，Ct值16.3。居住地板橋區。

案19993為女性，40多歲，家管，無症狀，Ct值11.9，其丈夫（案19994）50多歲，自營工作室，2/17喉嚨癢、咳嗽，Ct值20.21，居住地永和區。

案19995為20多歲女性，於父親經營公司工作，無症狀，Ct值21.35。其父親（案19996）50多歲，公司負責人，無症狀，Ct值31.12，居住地永和區。

另外，案19997為女性，40多歲，北市公司職員，2/17發燒、頭暈，Ct值12，工作地在台北市，居住地新店區；案19998為女性，40多歲，行銷公司職員，2/16喉嚨痛，Ct值32.8。居住地中和區。

▲▼新北疫情0218。（圖／新北市府提供）

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