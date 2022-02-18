快訊／侯友宜、盧秀燕婉拒任提名委員　馬英九：全黨的事應盡量參加

▲馬英九出席國民黨臺北市黨部111年新春團拜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨成立「中央選舉提名委員會」，將負責九合一選舉提名工作，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠都以「不宜球員兼裁判」為由婉拒加入。前總統馬英九18日直言，大家不會認為他們靠這個來謀自己的利益，兩位是重要的地方首長，應該來參加，並建議朱立倫再去跟他們見面談一談。

因應年底九合一選舉，國民黨成立「中央選舉提名委員會」，由黨主席朱立倫任召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等，將負責審核提名人選作業，不過，侯友宜、盧秀燕、黃敏惠都以「不宜球員兼裁判」為由婉拒加入。

馬英九18日出席國民黨臺北市黨部111年新春團拜，會前受訪時被問到侯友宜、盧秀燕退出選舉提名委員會一事，他表示，「朱主席應該再去跟他們見面談一談，這是全黨的事情，他們兩位是重要的地方首長，應該盡量來參加。」

至於「球員兼裁判」的疑慮，馬英九說，大家不會認為他們靠這個來謀自己的利益。

國民黨副主席連勝文則表示，他不太確定黨中央跟這兩位市長中間的溝通過程，如果就像侯友宜說的，因為他本身有推候選人出來，也許為了避免利益衝突，這樣的講法他可以接受，但也相信黨中央當初找他，應該是有善意的。