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侯友宜、盧秀燕婉拒出任提名委員　連勝文：我可以接受他們的顧慮

▲▼國民黨副主席連勝文出席台北市黨部新春團拜。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨副主席連勝文出席台北市黨部新春團拜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

備戰年底九合一選舉，國民黨成立「中央選舉提名委員會」負責提名工作，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都以「不宜球員兼裁判」為由婉拒加入。國民黨副主席連勝文18日受訪時表示，黨中央當初應該是善意的去容納各方面的意見領袖，「但如果他們有這方面的顧慮，我個人可以接受。」

國民黨成立「中央選舉提名委員會」，由黨主席朱立倫任召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等，將負責審核提名人選作業，不過，侯友宜、盧秀燕都以「不宜球員兼裁判」為由婉拒加入。

針對侯、盧不參加中央提名委員會，是否黨中央事前溝通不夠？連勝文表示，他不太確定黨中央跟這兩位市長中間的溝通過程，如果就像侯友宜說的，因為他本身有推候選人出來，也許為了避免利益衝突，這樣的講法他可以接受，但也相信黨中央當初找他，應該是有善意的。

連勝文說，如果以公平起見，他們自己要推候選人，又覺得這樣會有利益衝突問題，「我當然覺得也許這是考量的重點，要不然我想說，黨中央當初應該善意的去容納各方面的意見領袖，如果他們有這方面的顧慮，我個人可以接受。」

前總統馬英九則表示，朱立倫應該再去跟他們見面談一談，這是全黨的事情，他們兩位是重要的地方首長，應該盡量來參加。至於「球員兼裁判」的疑慮，馬則回應，「大家不會認為他們靠這個來謀自己的利益。」
 

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