注意手機！確診女過年期間到多家宮廟　北市將發簡訊通知「自主管理」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

新北市設計師（案19665）確診案擴大，台北市衛生局16日公布北投某職場工作女（案19816）足跡，據了解，該名確診者曾參加過某個民間團體舉辦的社團活動，所以到過多家宮廟參拜。台北市副市長黃珊珊17日上午受訪時表示，由於過年期間會有很多人到廟宇，因此將依照實聯制發送相關簡訊通知自主健康管理。

針對台北市今天增加3例確診，其中2例與案19816相關，黃珊珊17日參加公開活動時受訪表示，由於案19816活動足跡多，16日下午收到通知後就逐一匡列，目前包括餐廳、宮廟都有做清潔消毒，至於匡列人數待下午3時30分衛生局記者會說明。

被問到台東市政府17日公告，有名確診者在可傳染期到過台東一事，黃珊珊提及，台東部分是今天早上才看到相關資訊，應該是新北市三重的個案，對方原本是接觸者身份，匡列後調查發現曾有去台東，進而通報採檢確診。

至於案19816曾到過許多廟宇，是否造成擴大匡列困難？黃珊珊回應，因為寺廟都有實聯制，昨天已有跟廟方說明，如果有工作上需要可以幫忙採檢，包括到醫院PCR或是派篩檢車都可以；過年期間有很多人會到廟宇走走，但待的時間不一定很長，所以現在是透過實聯制發送相關簡訊通知，加上大部分廟宇不是密閉空間，所以就希望民眾先做自主健康管理，有症狀就先快篩、看醫生通報。