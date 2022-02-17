宮廟拉警報！北投確診女參加活動走透透　北市急匡列某社團「人數龐大」

▲北市確診者足跡。（點圖可放大／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

新北市設計師（案19665）確診案擴大，台北市衛生局16日公布，北投某職場工作女（案19816）足跡，其中到過多家寺廟，以及於2月13日到錢櫃台北SOGO店唱歌13分鐘。據了解，該名確診者（案19816）曾經參加過某個民間團體舉辦的社團活動，因此到多間宮廟參拜，該社團人數龐大，北市府正逐一匡列，其中人員包括台東市稍早公布的1名確診者。

新北設計師（案19665）感染鏈擴大，由於該確診者曾於2月9日到Miacucina復興店用餐，進而造成1名同時段用餐的房屋行銷公司人員（案19813）確診，而案19813又連帶傳染給2名同事（案19816、案19859）。

關於案19816，為50多歲女性，居住於台北市北投區，因為2月10日有肌肉酸痛、咳嗽症狀，加上得知同事（新北市個案，案19816）確診，所以自行採檢，PCR陽性確診。

台北市於16日公布案19816足跡，只見該確診者曾經到過多家宮廟，包括2月6日到法鼓山農禪寺，2月10日到台北市霞海城隍廟，2月12日到錢櫃台北SOGO店唱歌，2月14日到台灣省城隍廟，2月15日到大龍峒保安宮。

據了解，案19816之所以到過多家宮廟參拜，是因為參加某個民間團體活動，該團體人數龐大，北市府正在疫調和匡列當中。被問到由於有確診者到過多家宮廟，北市宮廟防疫指引是否加強？台北市民政局回應，目前仍依照內政部的防疫指引。

另外，針對台東市政府17日凌晨公告，16日傍晚有民眾告知，自己是台北市確診個案（案19816）接觸者，兩人曾於13日在錢櫃台北SOGO店有密切接觸，經PCR採檢確診一事，台北市衛生局並未正面回應，僅說由指揮中心下午2時公布，並於下午3時30分召開線上記者會說明。

▼台東確診者足跡。（圖／翻攝饒慶鈴臉書）